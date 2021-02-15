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В Україні хочуть створити новий орган для контролю над тарифами ЖКГ

15 лютого, 16:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністр Чернишов заговорив про створення спеціальної комісії

В Україні має з'явитися новий орган для контролю над комунальними тарифами – Житлово-комунальна комісія.

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Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ході форуму "Україна 30", повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Міністр зазначив, що плата за комунальні послуги в Україні повинна відповідати платоспроможності населення, але тарифи повинні бути і економічно обґрунтованими для кожного підприємства, адже тільки за ринковими цінами вони можуть забезпечувати якість і безперебійне надання послуг.

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У Кабміні також нагадали, що кожна третя сім'я в Україні отримує допомогу від держави на оплату комуналки. У січні-2021 середній розмір субсидії становив 2200 гривень.

Також повідомлялося, що в Україні не нараховуватимуть штрафи і пеню за прострочені січневі рахунки за газ або тепло.

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ЖКГ комісія комуналка комунальні послуги субсидії Чернишов

Джерело: Сьогодні

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