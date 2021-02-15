Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Три миллиона украинцев получают субсидии: хватает ли денег

15 февраля, 13:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Помощь на оплату коммуналки предоставляется еще и в виде льгот, объяснила министр Лазебная

Средний размер субсидии на оплату коммуналки в Украине в январе 2021 года составил 2200 гривен. Помощь получают около 3 млн украинских семей. При этом украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за субсидиями, ведь денег на такую помощь у государства хватает.

Реклама

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Эти три миллиона семей, по ее словам, отдают за коммуналку 10% своих доходов, а все остальное компенсирует государство.

"Средств на выполнение программ субсидий достаточно", – сказала Лазебная.

Читайте также: Почему в Украине стремительно растут долги за коммуналку и к чему теперь готовиться

Она напомнила, что в целом в Украине работают две программы помощи по оплате коммунальных услуг. Это, собственно, программа субсидий, а также льготы для отдельных категорий населения (1,8 млн человек). Например, 100% стоимости коммунальных услуг для участников боевых действий оплачивает государство.

Реклама

Также сообщалось, что в Украине не будут начислять штрафы и пеню за просроченные январские счета за газ или тепло.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЖКХ коммуналка льготы субсидии Марина Лазебная

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карта. В каких областях Украины лучше и хуже всего платят за коммуналку
Карта. В каких областях Украины лучше и хуже всего платят за коммуналкуЖКХ
"Последствия могут быть фатальными": эксперт о тех, кто помогает обойти тарифы на коммуналкуУкраина
Соседи в шоке: киевлянин затеял ремонт и поставил весь дом под угрозу разрушения
Соседи в шоке: киевлянин затеял ремонт и поставил весь дом под угрозу разрушенияНедвижимость
Как оформить перерасчет за отопление, если дома холодно
Как оформить перерасчет за отопление, если дома холодноЖКХ
Долги украинцев за коммуналку будут расти. Четыре причины
Долги украинцев за коммуналку будут расти. Четыре причиныЖКХ
Газ для тепловиков в Украине подорожал на 20%
Газ для тепловиков в Украине подорожал на 20%ЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять