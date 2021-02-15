Три миллиона украинцев получают субсидии: хватает ли денег

Помощь на оплату коммуналки предоставляется еще и в виде льгот, объяснила министр Лазебная

Средний размер субсидии на оплату коммуналки в Украине в январе 2021 года составил 2200 гривен. Помощь получают около 3 млн украинских семей. При этом украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за субсидиями, ведь денег на такую помощь у государства хватает.

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Эти три миллиона семей, по ее словам, отдают за коммуналку 10% своих доходов, а все остальное компенсирует государство.

"Средств на выполнение программ субсидий достаточно", – сказала Лазебная.

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Она напомнила, что в целом в Украине работают две программы помощи по оплате коммунальных услуг. Это, собственно, программа субсидий, а также льготы для отдельных категорий населения (1,8 млн человек). Например, 100% стоимости коммунальных услуг для участников боевых действий оплачивает государство.

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Также сообщалось, что в Украине не будут начислять штрафы и пеню за просроченные январские счета за газ или тепло.

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