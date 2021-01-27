Украинцев защитят от бандитских методов коллекторов: что за закон приняла Рада

Документ пока что одобрили только в первом чтении

В Украине началось урегулирование работы коллекторов. В стране вводят ограничения, которые должны защитить должников от бандитских методов взыскания – вмешательства в личную жизнь, угроз, шантажа, ночных звонков и т.п. По сути, коллекторов ждет "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать.

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Изменения предусмотрены законопроектом № 4241, который Верховная Рада приняла в первом чтении 27 января. В Национальном банке и партии "Слуга народа" перечислили основные новшества, которые вступят в силу, если документ примут окончательно:

Появится реестр коллекторских компаний.

Его будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. Планируется, что реестр будет публичным, то есть проверить компанию сможет каждый желающий.

Введут кодекс поведения коллекторов, НБУ будет следить за его соблюдением.

Коллекторам запретят прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор будет должен называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию должника – еще и предоставлять подтверждающие документы в течение 7 дней.

Если коллектор не будет соблюдать требования, на него можно будет жаловаться в Нацбанк. Именно НБУ займется наказанием нарушителей.

За нарушения начнут наказывать.

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Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний.

Появится новое правило для банков.

Банк или другая финансовая компания, которая выдает кредиты, будет обязана публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает.

Видео: Пресс-служба партии "Слуга народа"

"Каждый несомненно должен выплачивать свои долги. Но любое взыскание должно происходить исключительно в границах закона и без унижения человеческого достоинства", – добавил глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Напомним, еще в декабре 2019 года в Украине приняли в первом чтении другой закон о защите от недобросовестных коллекторов. Документ так и не рассмотрели во втором чтении.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как коллекторы террориризируют украинцев.

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