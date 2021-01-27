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Украинцев защитят от бандитских методов коллекторов: что за закон приняла Рада

27 января, 12:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Документ пока что одобрили только в первом чтении

В Украине началось урегулирование работы коллекторов. В стране вводят ограничения, которые должны защитить должников от бандитских методов взыскания – вмешательства в личную жизнь, угроз, шантажа, ночных звонков и т.п. По сути, коллекторов ждет "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать.

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Изменения предусмотрены законопроектом № 4241, который Верховная Рада приняла в первом чтении 27 января. В Национальном банке и партии "Слуга народа" перечислили основные новшества, которые вступят в силу, если документ примут окончательно:

  • Появится реестр коллекторских компаний.

Его будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. Планируется, что реестр будет публичным, то есть проверить компанию сможет каждый желающий.

  • Введут кодекс поведения коллекторов, НБУ будет следить за его соблюдением.

Коллекторам запретят прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор будет должен называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию должника – еще и предоставлять подтверждающие документы в течение 7 дней.

Если коллектор не будет соблюдать требования, на него можно будет жаловаться в Нацбанк. Именно НБУ займется наказанием нарушителей.

  • За нарушения начнут наказывать.
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Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний.

  • Появится новое правило для банков.

Банк или другая финансовая компания, которая выдает кредиты, будет обязана публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает.

Видео: Пресс-служба партии "Слуга народа"

"Каждый несомненно должен выплачивать свои долги. Но любое взыскание должно происходить исключительно в границах закона и без унижения человеческого достоинства", – добавил глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Напомним, еще в декабре 2019 года в Украине приняли в первом чтении другой закон о защите от недобросовестных коллекторов. Документ так и не рассмотрели во втором чтении.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как коллекторы террориризируют украинцев.

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Верховная Рада долги должники коллекторы закон

Источник: Сегодня

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