Угрожают "разорвать" и рассылают порно-коллажи. Украинцев массово терроризируют коллекторы

Звонят даже тем, кто не имеет никакого отношения к кредитам, а полиция - почти бессильна

Коллекторы в Украине чувствуют себя безнаказанными. Нигде не прописано, кто должен их контролировать и какой должны быть ответственность. Из-за пробелов в законодательстве они не боятся звонить по ночам, угрожать, шантажировать... Причем жертвой может стать каждый – даже тот, кто не брал кредит.

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Журналисты "Сегодня" выясняли, за что и как хотят приструнить коллекторов в Украине.

На днях из окна Национального университет биоресурсов выбросился 44-летний доцент. В предсмертной записке он написал про сложную финансовую ситуацию семьи. Его коллеги предполагают, что ученого довели до самоубийства коллекторы. И такое предположение совсем не удивляет, если расспросить других жертв "выбивателей долгов". Даже если вы никогда в жизни не брали кредит, терроризировать могут именно вас.

Ночные звонки...

В одном из домов, к примеру, по ночам названивают всему подъезду. Людей будят по 20 раз за ночь, угрожают и запугивают. Не жалеют даже 70-летних пенсионеров. Это продолжается уже несколько месяцев.

"Очень агрессивные. Говорят: "Мы знаем, где ты живешь, мы приедем и тебя разорвем здесь", – рассказывает Вадим, который не брал кредит, но постоянно получает звонки с угрозами.

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Звонят с десятков разных номеров, каждый из которых потом не отвечает. Такое впечатление, что коллекторы знают все: у них есть не только номера телефонов, но и паспортные данные людей. Если кто-то обращается к юристам или в полицию – им тоже об этом известно. Знают и контакты родственников – звонят даже тем, кто не живет в злополучном подъезде.

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Весь этот террор – только для того, чтобы надавить на одного человека, тоже жителя этого дома. Его зовут Вячеслав, кредит он брал и действительно не смог его вернуть. Из-за карантина мужчина потерял работу, не смог погасить огромные проценты – 60% в месяц. Плюс появились штрафы за просрочку платежей. Он уже отдал кредиторам 600 тысяч гривен – для этого работал на трех работах, одалживал деньги у друзей... Но долг все равно растет. Сначала коллекторы звонили только ему, а потом переключились на соседей. Лгут им, что Вячеслав сделал их поручителями. Всем говорят одно и то же: "Надавите на Славу, чтобы он вернул деньги".

... и порно-открытки

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Таких случаев – тысячи по всей стране. Жительница Сум Валентина вообще никогда не брала кредитов, но коллекторы звонят и ей, и соседям. Более того, "выбиватели долгов" взяли фото семьи Валентины из соцсетей, вырезали лица и вставили их в фото с порнографических сайтов. На порно-коллажах – дочь и муж Валентины, а также их контактные данные. Номер телефона и адрес – настоящие.

Похожая проблема у Марины из Харьковской области. Ей тоже прислали смонтированные фото мужа и 8-летнего сына с лживыми подписями о том, что муж якобы педофил и "насилует сына на протяжении года".

"Они сказали, что по соцсетям и по нашему городу расклеят эту "фотографию". Вот представьте, будет мой муж идти в магазин, а кто-то подумает, что он и правда педофил", – рассказывает Марина.

Угрожают сделать фотомонтаж еще и с 12-летней дочкой Марины. Обещают "превратить жизнь семьи в сплошной кошмар", если женщина не заплатит 25 000 гривен. Пишут: "Хочешь купить свободу своей семьи – выплати кредит". Но к кредиты Марина вообще не имеет никакого отношения. Его якобы взял ее дальний родственник, и то только по словам самих коллекторов.

Как решить проблему?

Женщина уже подала заявления в Нацполицию и Киберполицию, но следователи не говорят ничего конкретного. Трижды обращалась в полицию и Валентина из Сум. Ей вообще пришли документы, что состава преступления нет. Делайте, мол, что хотите. Об этом же говорят людям и сами коллекторы:

"Не в той стране живешь, чтобы про суд мне рассказывать. В Европу собирай манатки, можешь ехать и там меня судом пугать. Здесь по-другому решаются вопросы".

"Полиции очень трудно что-то доказать, искать", – комментирует начальница управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

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Но если депутаты одобрят новый законопроект, который зарегистрировали в парламенте, коллекторов смогут наказать за угрозы и ночные звонки. В нем прописано, что:

должен быть создать реестр коллекторских фирм;

коллекторы должны будут получать лицензию Нацбанка, который и будет их контролировать и отбирать лицензию в случае нарушений;

звонить должникам можно будет не больше трех раз в неделю;

звонки родственникам и соседям хотят запретить;

телефоны и адреса коллекторских фирм нужно будет идентифицировать.

"Национальный банк будет говорить полиции – вот эта компания изъята из реестра, она совершает действия, на которые не имеет права. И полиция уже будет реагировать", – рассказывает Лобайчук.

Конечно, полностью это не решит проблему, но даст хоть какую-то возможность бороться с коллекторами. А пока юристы советуют обращаться в полицию и собирать все возможные доказательства.

"Надо документировать все грозы, все SMS надо сохранять, разговоры записывать. Надо зафиксировать у медиков, что человек понес ущерб жизни и здоровью – стресс, сердце, давление", – рекомендует адвокат Олег Сияница.

Напомним, по данным Нацбанка, украинцы уже активно жалуются на деятельность "выбивателей долгов" – всего за месяц регулятор получил 535 жалоб на действия коллекторов.

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