Українців захистять від бандитських методів колекторів: що за закон прийняла Рада

В Україні почалося врегулювання роботи колекторів. В країні вводять обмеження, які повинні захистити боржників від бандитських методів стягнення – втручаннь в особисте життя, погроз, шантажу, нічних дзвінків тощо. По суті, на колекторів чекає "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати.
Зміни передбачені законопроектом № 4241, який Верховна Рада прийняла в першому читанні 27 січня. У Національному банку і партії "Слуга народу" перерахували основні нововведення, що набудуть чинності, якщо документ ухвалять остаточно:
- З'явиться реєстр колекторських компаній.
Його буде вести Нацбанк. Без реєстрації в цьому реєстрі колектори не зможуть працювати. Планується, що реєстр буде публічним, тобто перевірити компанію зможе кожен бажаючий.
- Введуть кодекс поведінки колекторів, НБУ буде стежити за його дотриманням.
Колекторам заборонять прямо загрожувати, шантажувати, вводити в оману, телефонувати вночі або приховувати номер. Крім того, колектор буде повинен називати своє ім'я, назву компанії, підстава дзвінка і розмір боргу. А на вимогу боржника – ще й надавати підтверджуючі документи протягом 7 днів.
Якщо колектор не виконуватиме вимоги, на нього можна буде скаржитися в Нацбанк. Саме НБУ займеться покаранням порушників.
- За порушення почнуть карати.
Законопроект передбачає штрафи від 51 до 102 тис. грн і виключення з Реєстру колекторських компаній.
- З'явиться нове правило для банків.
Банк або інша фінансова компанія, що надає кредити, буде зобов'язана публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює.
"Кожен безперечно повинен сплачувати свої борги. Але будь-яке стягнення повинно відбуватися виключно в межах закону і без приниження людської гідності", – додав голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.
Нагадаємо, ще в грудні 2019 року в Україні прийняли в першому читанні інший закон про захист від недобросовісних колекторів. Документ так і не розглянули у другому читанні.
Також новини "Сьогодні" розповідали, як колектори тероризують українців.
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