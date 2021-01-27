Українців захистять від бандитських методів колекторів: що за закон прийняла Рада

Документ поки що схвалили тільки в першому читанні

В Україні почалося врегулювання роботи колекторів. В країні вводять обмеження, які повинні захистити боржників від бандитських методів стягнення – втручаннь в особисте життя, погроз, шантажу, нічних дзвінків тощо. По суті, на колекторів чекає "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати.

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Зміни передбачені законопроектом № 4241, який Верховна Рада прийняла в першому читанні 27 січня. У Національному банку і партії "Слуга народу" перерахували основні нововведення, що набудуть чинності, якщо документ ухвалять остаточно:

З'явиться реєстр колекторських компаній.

Його буде вести Нацбанк. Без реєстрації в цьому реєстрі колектори не зможуть працювати. Планується, що реєстр буде публічним, тобто перевірити компанію зможе кожен бажаючий.

Введуть кодекс поведінки колекторів, НБУ буде стежити за його дотриманням.

Колекторам заборонять прямо загрожувати, шантажувати, вводити в оману, телефонувати вночі або приховувати номер. Крім того, колектор буде повинен називати своє ім'я, назву компанії, підстава дзвінка і розмір боргу. А на вимогу боржника – ще й надавати підтверджуючі документи протягом 7 днів.

Якщо колектор не виконуватиме вимоги, на нього можна буде скаржитися в Нацбанк. Саме НБУ займеться покаранням порушників.

За порушення почнуть карати.

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Законопроект передбачає штрафи від 51 до 102 тис. грн і виключення з Реєстру колекторських компаній.

З'явиться нове правило для банків.

Банк або інша фінансова компанія, що надає кредити, буде зобов'язана публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює.

Відео: Прес-служба партії "Слуга народу"

"Кожен безперечно повинен сплачувати свої борги. Але будь-яке стягнення повинно відбуватися виключно в межах закону і без приниження людської гідності", – додав голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, ще в грудні 2019 року в Україні прийняли в першому читанні інший закон про захист від недобросовісних колекторів. Документ так і не розглянули у другому читанні.

Також новини "Сьогодні" розповідали, як колектори тероризують українців.

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