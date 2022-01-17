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Пойдет на спад или наберет обороты? Что будет с курсом доллара совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 07:00
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Эксперты советуют, что выгоднее: купить или продать валюту в ближайшее время
Если потребности нет, то лучше всего воздержаться от операций с валютой
Если потребности нет, то лучше всего воздержаться от операций с валютой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Валютный рынок Украины не отличается высокой стабильностью. Возьмем к примеру стоимость доллара в начале января, когда он составлял 27,27 грн, и в середине месяца, когда этот показатель на уровне более 28 грн.

В комментарии "Сегодня" эксперты рассказали, что будет с долларом в дальнейшем, и стоит ли покупать валюту сегодня.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин советует покупать валюту, но по максимально низкому курсу. Эксперт убежден, что в дальнейшем украинцам следует ожидать ее удорожания.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует обратное. Эксперт уверен, что с 20 января ажиотаж начнет спадать, курс стабилизируется и пойдет вниз после активной продажи Нацбанком безналичной валюты.

За безналичными пойдет вниз и наличный рынок, курс может опуститься заметно ниже 27,5 грн/доллар. И только после этого инвестиции в доллар окажутся оправданными.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что любые операции с валютой лучше проводить только при необходимости.

Доллар на этой неделе

Эта неделя, по словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орищака, станет для гривни отрицательной, средний курс продажи доллара 27,75-28,10 грн.

"Население не является причиной девальвационной динамики, то есть мы не ждем с их стороны роста спроса на валюту. А вот бизнес и спекулянты будут провоцировать гривну к падению" , – говорит эксперт.

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Такого же мнения Андрей Шевчишин. Он считает, что курс может вырасти до 28,2-28,3 грн за доллар. Среди причин эксперт называет сдерживание тенденции девальвации гривни со стороны Нацбанка, а также активность нерезидентов с энергетиками.

Вместо этого Александр Охрименко прогнозирует послабление до 28,5 грн. Несмотря на усилия Нацбанка, такой сценарий вполне реален. Однако Олег Пендзин ожидает, что регулятор сможет остановить девальвацию и до конца января укрепить гривну хотя бы до 27,5 грн/доллар.

Иначе доходность гривневых ОВГЗ станет в долларах отрицательной, начнется массовый выход из них нерезидентов, а это уже катастрофа – нечем будет покрывать дефицит госбюджета.

Раньше мы рассказывали, как конфликт России и Украины может повлиять на курс доллара, а также писали, что будет с курсом в первые два месяца 2022 года.

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