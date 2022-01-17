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Все усилия впустую? Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 18:52
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Вместе с экспертами рассказываем прогноз курса доллара на ближайшую неделю
Доллар в Украине может подорожать
Доллар в Украине может подорожать / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

На предстоящей неделе с 17 по 23 января украинская гривня продолжит девальвировать.

Такой прогноз дали эксперты в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

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По словам аналитика компании "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, этот период станет для гривни негативным и средний курс продажи будет колебаться от 27,75 до 28,10 грн.

"Население не является причиной для девальвационной динамики, то есть мы не ждем с их стороны роста спроса на валюту. А вот бизнес и спекулянты будут провоцировать гривню к падению", – говорит Орыщак.

По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, на следующей неделе тренд на ослабление гривни сохранится. Украинская валюта двинется в зону 28,2-28,3 грн за доллар, считает аналитик.

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Самый пессимистичный прогноз дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, гривня ослабнет до 28,5 грн, несмотря на усилия Нацбанка.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в данной ситуации прогнозировать что либо сложно.

Эксперт надеется, что Нацбанк сможет остановить девальвацию и к концу января укрепить гривню на отметке 27,5 грн/доллар.

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Что может ударить по доллару

По словам экспертов "Сегодня", напряженная геополитическая ситуация в отношения с Россией может очень серьезно повлиять на курс гривни не в лучшую сторону.

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний считает, что именно это стало причиной роста доллара и того, что инвесторы начали продавать украинскую гривню.

В такой ситуации украинцам рекомендуют хранить сбережения в иностранной валюте.

"Сегодня" также писали, что будет с долларом в первые два месяца 2022 года.

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