Доллар дорожает на глазах, на рынке – "инфляционная паника"

Курс перевалил за 28 гривен и продолжает расти

/ Фото: Сегодня

Те, кто успел закупиться дешевыми долларами, радостно потирают руки: курс резко пошел вверх. На Старый Новый год наличный доллар преодолел отметку 28 гривен и, похоже, что останавливаться не собирается. В чем причина подорожания и чего ждать от доллара в январе 2022 года, рассказали эксперты "Сегодня".

Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Доллар, стабилизировавшийся на три выходных дня, начал заметно дорожать в минувший вторник, 11 января. Такого быстрого роста курса не было с ноября прошлого года, тогда доллар за две недели подрос на гривню, до 27,40 грн. В этом году он уже подорожал на 73 копейки, до 28,13 грн, но рост продолжается. Последний раз доллар стоил так дорого 13 месяцев назад, в декабре 2020 года.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), также заметно расширился, достигнув в среднем 26 копеек (+6 коп.). Это указывало: банкиры верят в то, что доллар и дальше будет дорожать и стремятся купить его подешевле, а продать подороже.

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Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 27,95 грн (на 41 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 28 грн (на 42 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи там, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет.

Но в этот раз было иначе – доллары по 28 грн действительно продавал Приватбанк, за ними выстроилась очередь. В других банках реальный курс продажи начинается с 28,15 грн/доллар, при этом курс покупки не выше 27,90.

Нацбанк за неделю ослабил гривню с 27,50 до 27,74 грн, причем основной "удар" пришелся на четверг, 13 января – девальвация сразу на 20 копеек. На понедельник, 17 января, регулятор установил еще более низкий курс – 27,95 грн/доллар (+20 коп.). Итого за 17 дней января гривня обесценилась на 2%.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главная причина столь стремительного роста курса – оживление деловой активности после новогодних праздников.

Как сказал Александр Охрименко, предложение валюты на безналичном рынке отставало от спроса: продавцы придерживали доллары, ожидая еще большего роста курса, валютные спекулянты его активно и успешно раскачивали, а Нацбанк реагировал недостаточно, продавал валюты немного.

"Оценки негативные, так как в мире наметилась инфляционная паника, – говорит Максим Орыщак. – В США рекордный за последние 40 лет рост (7%) потребительской инфляции по итогам декабря 2021 года. На фоне этой информации резко выросли цена на золото, на криптовалюту. А если прослеживается мировой рост спроса на защитные инструменты, то и у нас в стране можно ждать, что доллар будет расти".

Олег Пендзин отметил, что ситуацию усугубил мало результативный аукцион Минфина по продаже ценных бумаг: их удалось продать всего на 3,9 млрд грн. На двух последних аукционах в конце декабря ОВГЗ было продано на 35,5 млрд грн.

Андрей Шевчишин добавил: гривня продолжает терять позиции под давлением растущего спроса на валюту со стороны нерезидентов, которые активно продают ОВГЗ, выводят дивиденды и прибыль. С начала года портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов снизился на 4 млрд грн (около 4%).

"Спрос на доллар также формируют энергетики, закупающие газ и уголь, по запасам которых обстановка остается сложной. Активизировались импортеры", – анализирует Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на наступившей неделе

Прогнозы экспертов неутешительны: гривня продолжит девальвировать.

"Предстоящая неделя станет для гривни негативной, средний курс продажи наличного доллара ожидаем 27,75-28,10 грн, – говорит Максим Орыщак. – Население не является причиной для девальвационной динамики, то есть мы не ждем с их стороны роста спроса на валюту. А вот бизнес и спекулянты будут провоцировать гривню к падению".

По мнению Андрея Шевчишина, на следующей неделе тренд на ослабление гривни сохранится.

"Курс может двинуться в зону 28,2-28,3 грн за доллар. Многое будет зависеть от сдерживания этой тенденции Нацбанком валютными интервенциями, чтобы притормозить ослабление гривни, как он это делал на этой неделе. А также – от активности нерезидентов с энергетиками", – резюмировал Андрей Шевчишин.

Еще более пессимистичен Александр Охрименко, ожидающий ослабления гривни до 28,5 грн, несмотря на усилия Нацбанка.

Олег Пендзин вообще считает ситуацию труднопрогнозируемой, так как неясно, будут ли нерезиденты и дальше выходить из украинских ОВГЗ, станет ли Нацбанк укреплять гривню, на каком курсе доллара установится баланс на межбанке. Эксперт ожидает, что регулятор сможет остановить девальвацию и к концу января укрепить гривню хотя бы до 27,5 грн/доллар. Иначе доходность гривневых ОВГЗ станет в долларах отрицательной, начнется массовый выход из них нерезидентов, а это уже катастрофа – нечем будет покрывать дефицит госюджета.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Андрей Шевчишин советует закупать валюту, ожидая дальнейшего ее подорожания, но по максимально низкому курсу.

Александр Охрименко прогнозирует, что после 20 января ажиотаж начнет спадать, курс стабилизируется и пойдет вниз после активных продаж Нацбанком безналичной валюты. За безналом пойдет вниз и наличный рынок, курс может опуститься заметно ниже 27,5 грн/доллар. И только после этого инвестиции в доллар окажутся оправданными.

Олег Пендзин уверен: лучше пока воздержаться от любых операций с наличной валютой без крайней необходимости.