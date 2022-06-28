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Меньше выплат – больше работы: для некоторых украинцев ввели серьезные изменения

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 10:00
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Рассказываем, как государство изменило политику выплат безработным и подбора вакансий
В Украине серьезно изменятся правила выплат безработным
В Украине серьезно изменятся правила выплат безработным / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине серьезно изменится порядок выплат безработным и в целом государственная политика в сфере занятости.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, в настоящее время в Государственной службе занятости зарегистрировано 320 тысяч безработных.

Свириденко пояснила, что теперь правительство изменило порядок выплат, и люди, находящиеся за границей в течение более 30 дней, будут получать пособие по безработице только в течение первого месяца.

"После того как человек уже не вернулся, а решил для себя определенное время находиться за границей, такая выплата по безработице прекращается", - сказала Свириденко.

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Министр подчеркнула, что человек, живущий за границей, скорее всего, ищет работу там. Поэтому когда он вернется, его по желанию снова поставят на учет и начнут искать вакансии уже в Украине.

Два варианта работы

Свириденко отметила, что украинцам может быть предложено два варианта работы – исходя из опыта и образования или общественно полезные и общественные работы.

"Их не нужно воспринимать как общественные работы в классическом понимании. Это перечень работ, который будет определяться военно-гражданскими администрациями. Если посмотреть на выплату по безработице, в среднем это 4870 грн. А мы говорим, что общественные работы должны стоить не менее 6500 грн для человека. Поэтому это альтернатива для тех, кто действительно хочет работать", - подчеркнула министр.

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Зачем это нужно?

По мнению Свириденко, такой подход к трудоустройству не приведет к скрытой безработице среди украинцев, а переформатирует усилия центров занятости, поскольку акцент смещается с выплатной функции на функцию поиска работы.

"Второе – это, например, реализация таких программ, как компенсации по частичной безработице для тех работодателей, которые вынуждены были приостановить деятельность или уйти в простой. Государство компенсирует им часть заработной платы для их работников", – пояснила министр.

Также Свириденко напомнила о программе для внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены переехать в безопасные районы страны. Для них государство компенсирует заработную плату в размере 6500 грн в течение двух месяцев.

"Сегодня" писали, чем украинцам может угрожать отказ от общественных работ и как оформить пособие по безработице.

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