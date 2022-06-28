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Менше виплат – більше роботи: для деяких українців запровадили серйозні зміни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 червня, 10:00
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Розповідаємо, як держава змінила політику виплат безробітним та пошуку вакансій
В Україні серйозно зміняться правила виплат безробітним
В Україні серйозно зміняться правила виплат безробітним / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні серйозно зміниться порядок виплат безробітним і державна політика у сфері зайнятості в цілому.

Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, нині в Державній службі зайнятості зареєстровано 320 тисяч безробітних.

Свириденко пояснила, що тепер уряд змінив порядок виплат, і люди, що перебувають за кордоном протягом понад 30 днів, отримуватимуть грошову допомогу з безробіття лише протягом першого місяця.

"Після того, як людина вже не повернулася, а вирішила для себе певний час перебувати за кордоном, така виплата з безробіття припиняється", - сказала Свириденко.

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Міністр наголосила, що людина, яка живе за кордоном, найімовірніше, шукає роботу там. Тому коли вона повернеться, її знову поставлять на облік за бажанням і почнуть шукати вакансії вже в Україні.

Два варіанти роботи

Свириденко зазначила, що українцям може бути запропоновано два варіанти роботи – зважаючи на досвід та освіту або суспільно корисні та громадські роботи.

"Їх не треба сприймати як громадські роботи в класичному розумінні. Це перелік робіт, який буде визначатися військово-цивільними адміністраціями. Якщо подивитися на виплату з безробіття, у середньому це 4870 грн. А ми кажемо, що громадські роботи мають коштувати щонайменше 6500 грн для людини. Тому це альтернатива для тих, хто дійсно хоче працювати", - акцентувала міністр.

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Навіщо це потрібно?

На думку посадовиці, такий підхід до працевлаштування не призведе до прихованого безробіття серед українців, натомість переформатує роботу центрів зайнятості, оскільки акцент переноситься з виплатної функції на функцію пошуку роботи.

"Друге – це, наприклад, реалізація таких програм, як компенсації з часткового безробіття для тих роботодавців, які вимушені були зупинити діяльність або піти в простій. Держава компенсує їм частину заробітної плати для їхніх працівників", - пояснила вона.

Також Свириденко нагадала про програму для внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені переїхати в безпечні райони країни. Для них держава компенсує заробітну плату в розмірі 6500 грн протягом двох місяців.

"Сьогодні" писали, чим українцям може загрожувати відмова від громадських робіт і як оформити допомогу з безробіття.

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