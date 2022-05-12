Впервые за 21 год: "Укрпочта" перезапустила забытую услугу

"Укрпочта" решила возобновить доставку отправлений "Укрзализныцей", которая в последний раз практиковалась больше 20 лет назад.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Для этого в эксплуатацию ввели 14 железнодорожных вагонов, которые будут перевозить гуманитарные грузы.
Отправку можно оформить в личном кабинете "Укрпочты", а прием таких грузов проводится только в почтоматах, которые находятся вблизи центральных ж/д вокзалов:
- Киев – отделение №02505;
- Одесса – №65501;
- Днепр – №49501;
- Львов – №79023.
Адресовать свою посылку можно в любой населенный пункт, где работает отделение "Укрпочты".
"Доставка по железной дороге – это необходимое и своевременное решение, чтобы мы имели дополнительные способы доставлять почтовые отправления, прежде всего гуманитарные, в которых большая потребность", – заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Отправление одной посылки весом до 30 кг и до 70 см в длину таким способом стоит 25 грн, что является минимальной суммой. Срок хранения посылки в городе – до 14 дней.
Новая услуга "Укрпочты"
Почтовый оператор запустил одноименное мобильное приложение, в котором можно оплатить посылки, отправленные по Украине или за границу, а также доступны функции:
- отслеживание отправлений;
- оформление отправлений;
- расчет стоимости отправлений;
- поиск отделений;
- поиск почтовых индексов;
- перевод между картами;
- перевод с карты в отделение;
- перевод "С карты на дом".
Детальнее о том, как оформить отправку через новую программу, смотрите в нашем материале.
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