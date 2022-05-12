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Впервые за 21 год: "Укрпочта" перезапустила забытую услугу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 14:59
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"Укрпочта" запустила новую услугу совместно с "Укрзализныцей"
"Укрпочта" запустила еще один способ отправки посылок
"Укрпочта" запустила еще один способ отправки посылок / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" решила возобновить доставку отправлений "Укрзализныцей", которая в последний раз практиковалась больше 20 лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Для этого в эксплуатацию ввели 14 железнодорожных вагонов, которые будут перевозить гуманитарные грузы.

Отправку можно оформить в личном кабинете "Укрпочты", а прием таких грузов проводится только в почтоматах, которые находятся вблизи центральных ж/д вокзалов:

  • Киев – отделение №02505;
  • Одесса – №65501;
  • Днепр – №49501;
  • Львов – №79023.

Адресовать свою посылку можно в любой населенный пункт, где работает отделение "Укрпочты".

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"Доставка по железной дороге – это необходимое и своевременное решение, чтобы мы имели дополнительные способы доставлять почтовые отправления, прежде всего гуманитарные, в которых большая потребность", – заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Отправление одной посылки весом до 30 кг и до 70 см в длину таким способом стоит 25 грн, что является минимальной суммой. Срок хранения посылки в городе – до 14 дней.

Новая услуга "Укрпочты"

Почтовый оператор запустил одноименное мобильное приложение, в котором можно оплатить посылки, отправленные по Украине или за границу, а также доступны функции:

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  • отслеживание отправлений;
  • оформление отправлений;
  • расчет стоимости отправлений;
  • поиск отделений;
  • поиск почтовых индексов;
  • перевод между картами;
  • перевод с карты в отделение;
  • перевод "С карты на дом".

Детальнее о том, как оформить отправку через новую программу, смотрите в нашем материале.

"Сегодня" также писали, какую услугу "Новая почта" запустила для переселенцев и рассказывали, как правильно отправлять посылки в Европу.

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