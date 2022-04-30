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Как отправить посылку в Европу и обратно – самые выгодные почтовые операторы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 апреля, 11:20
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Рассказываем все важное о международной доставке в Европу и обратно
Какие почтовые операторы предоставляют выгодные условия
Какие почтовые операторы предоставляют выгодные условия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Отправка посылок в Европу стала чуть ли не самой популярной услугой среди украинцев с начала полномасштабной войны.

"Сегодня" рассказывают, какие почтовые операторы предоставляют возможность отправить вещи в Европу и обратно и сколько это стоит.

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Международный почтово-логистический оператор осуществляет отправку посылок напрямую в 15 стран Европы из Украины и обратно.

Минимальная цена отправки составляет 613 грн, а максимум – 3278 грн.

Стоимость отправки зависит от страны и веса посылки и отличается для каждого направления, тарифная таблица выглядит так:

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Сроки доставки колеблются от 3 до 12 дней, зависят от страны и влияния внешних факторов.

"Укрпочта"

"Укрпочта" имеет сообщение с почти всеми странами мира, поскольку является национальным почтовым оператором, тарифы также колеблются в зависимости от дальности отправления. Таблицу расчетов смотрите здесь.

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Однако во время войны национальные почтовые операторы других стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину по запросу "Укрпочты".

Речь идет не обо всех, а о самых популярных для украинских беженцах странах, а отправлять по льготным условиям можно одежду, хозяйственные товары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств.

В настоящее время такую возможность предоставили:

  • почта Чехии (Česká Pošta);
  • Österreichische Post AG (Почта Австрии);
  • Omniva (Почта Эстонии);
  • Poczta Polska (Почта Польши);
  • An Post (Почта Ирландии);
  • Slovenská pošta (Почта Словакии);
  • Pošta Slovenije (Почта Словении);
  • Georgian Post (Почта Грузии);
  • Cyprus Post (Почта Кипра);
  • Magyar Posta (Почта Венгрии);
  • Guernsey Post, UK (Почта Гернси);
  • почты Армении;
  • Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).

Сама же "Укрпочта" запустила акцию "Посылка из дома", которая предусматривает отправку в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию и Словакию со скидкой 70% от уровня работающих тарифов.

"Новая почта"

Новая почта имеет целый дивизион "Новая Почта Глобал", который осуществляет международные отправления.

В настоящее время почтовый оператор запустил специальную услугу "Вещи из дома за границу", чтобы эвакуированные украинцы в Европе могли получить личные вещи с большой скидкой.

Уровень скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса отправки. При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна, – первой или второй.

Услуга распространяется на 24 страны, посмотреть весь список можно по ссылке, однако цена стартует с 800 грн.

Если вы находитесь в другой стране или хотите отправить посылку в обратную сторону, можете воспользоваться специальным сервисом расчета стоимости.

Обратите внимание, что посылку за границу сегодня можно отправить из любого отделения "Новой почты".

"Сегодня" также писали, что "Укрпочта" восстанавливает давно забытую услугу, и писали, как теперь будет работать Rozetka.

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