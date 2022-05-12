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Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении – как воспользоваться

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 12:14
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Рассказываем о том, как воспользоваться новой услугой от Укрпочты
Оформить и оплатить посылки на Укрпочте можно онлайн
Оформить и оплатить посылки на Укрпочте можно онлайн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для пользователей Укрпочты запустили одноименное мобильное приложение, в котором можно оплатить посылки, отправленные по Украине или за границу.

Как сообщили на сайте компании, в приложении доступно оформление доставки, перевод денег и другие функции.

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В мобильном приложении "Укрпочта" можно осуществлять:

  • отслеживание отправлений;
  • оформление отправлений;
  • расчет стоимости отправлений;
  • поиск отделений;
  • поиск почтовых индексов;
  • перевод между картами;
  • перевод с карты в отделение;
  • перевод "С карты на дом".

"Мы давно готовились к запуску такой возможности, и война не стала для нас препятствием. Наоборот, теперь еще больше сил работать и улучшать свои сервисы для украинцев", – отметили в Укрпочте.

Как оформить отправку?

Чтобы отправить посылку с помощью смартфона, нужно дистанционно ее оформить и оплатить. Затем – отнести в отделение и просканировать штрих-код.

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Если оформлять посылки "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Экспресс" по Украине онлайн, доступна скидка 5%.

Загрузить приложение можно на платформах GooglePlay, AppStore, AppGallery. В приложении можно оплатить картой посылки по Украине и за границу, в частности Мелкие пакеты и EMS.

Новая услуга в "Дії"

На портале "Дія" запустили услугу для предпринимателей. Теперь доступно изменение фамилии, имени, отчества и адреса ФЛП онлайн. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, раньше для этого нужно было идти в ЦНАП или нотариус, ждать в очереди и платить 250 грн за подачу заявки.

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На портале оформление услуги занимает несколько минут, а рассматривается электронная заявка в течение суток. Услуга осталась платной, но на портале стоит 190 грн вместо 250 грн.

Ранее "Сегодня" писали, что через "Дію" работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство переселенцев в размере 6,5 тыс. грн. Узнайте, кто из внутренне перемещенных лиц может рассчитывать на денежную помощь от государства.

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