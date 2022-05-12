Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Вперше за 21 рік: "Укрпошта" перезапустила забуту послугу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 травня, 14:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Укрпошта" запустила нову послугу спільно з "Укрзалізницею"
"Укрпошта" запустила ще один спосіб надсилання посилок
"Укрпошта" запустила ще один спосіб надсилання посилок / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" вирішила відновити доставку відправлень "Укрзалізницею", яка востаннє практикувалася понад 20 років тому.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Реклама

Для цього в експлуатацію ввели 14 залізничних вагонів, які перевозитимуть гуманітарні вантажі.

Відправлення можна оформити в особистому кабінеті "Укрпошти", а прийом таких вантажів проводиться тільки в поштоматах, що розташовані поблизу центральних залізничних вокзалів:

  • Київ – відділення №02505;
  • Одеса – №65501;
  • Дніпро – №49501;
  • Львів – №79023.

Адресувати свою посилку можна в будь-який населений пункт, де працює відділення "Укрпошти".

Реклама

"Доставка залізницею – це необхідне та своєчасне рішення, щоб ми мали додаткові способи доставляти поштові відправлення, насамперед гуманітарні, у яких велика потреба", – заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Відправлення однієї посилки вагою до 30 кг та завдовжки до 70 см таким способом коштує 25 грн, що є мінімальною сумою. Термін зберігання посилки у місті – до 14 днів.

Нова послуга "Укрпошти"

Поштовий оператор запустив однойменний мобільний додаток, в якому можна оплатити посилки, відправлені по Україні або за кордон, а також доступні функції:

Реклама
  • відстеження відправлень;
  • оформлення відправлень;
  • розрахунок вартості відправлень;
  • пошук відділень;
  • пошук поштових індексів;
  • переказ між картками;
  • переказ з картки до відділення;
  • переказ "З картки додому".

Детальніше про те, як оформити відправку через нову програму, дивіться нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, яку послугу "Нова пошта" запустила для переселенців та розповідали, як правильно відправляти посилки до Європи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,85 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28398.81

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1945.93

Litecoin (LTC)

62.76

Ripple (XRP)

0.38

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти