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В Украине упало поголовье коров и кур, зато выросло число свиней: опубликована статистика

17 февраля, 19:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В стране несколько лет подряд неуклонно сокращается поголовье сельхозживности

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Иллюстрация / Фото: Pixabay

По состоянию на 1 февраля 2021 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, а также овец и коз, и домашней птицы по сравнению с аналогичной датой в 2020-м. При этом количество свиней увеличилось.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, поголовье крупного рогатого скота сократилось до 2,93 млн голов (-5,8%), в том числе коров – до 1,67 млн (-5,5%).

Поголовье свиней возросло до 5,77 млн голов (+3,2%). При этом любопытно, что в крупных предприятиях поголовье увеличилось до 3,67 млн (+10,4%), а на крестьянских подворьях – упало до 2,09 млн голов (-7,3%)

Поголовье овец и коз сократилось до 1,14 млн голов (-4,8%).

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Количество домашних птиц также упало до 192,50 млн голов (-9,0%). При этом в крупных предприятиях число кур, уток и гусей сократилось до 107,79 млн (-14%). На селянских подворьях ситуация оказалась не столь критической – поголовье птицы упало до 84,17 млн (-1,7%).

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что Украина покупает все больше свиного мяса за границей. Страна начала наращивать импорт свинины еще со старта карантина в марте 2020 года, и эта тенденция усиливается. По итогам января-2021 импорт свинины достиг 1,6 тыс. тонн. Это на 64% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Также сообщалось, что в последний год в Украине пострадали не только свиноводы. Отечественные животноводы впервые за 13 лет оказались в минусе. По мнению экспертов, это приведет к неминуемому росту цен на мясо и яйца.

А о том, какие продукты уже подорожали сильнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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сельское хозяйство статистика гуси свиньи куры коровы Госстат овцы утки поголовье КРС козы

Источник: Сегодня

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