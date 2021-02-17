В Україні впало поголів'я корів і курей, зате зросла кількість свиней: опубліковано статистику

У країні кілька років поспіль неухильно скорочується поголів'я сільгоспживності

/ Фото: Pixabay

Станом на 1 лютого 2021 року в Україні зменшилося поголів'я великої рогатої худоби, а також овець і кіз, та домашньої птиці порівняно з аналогічною датою 2020-го. При цьому кількість свиней зросла.

Реклама

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, поголів'я великої рогатої худоби скоротилося до 2,93 млн голів (-5,8%), в тому числі корів – до 1,67 млн (-5,5%).

Поголів'я свиней зросло до 5,77 млн голів (+3,2%). При цьому цікаво, що у великих підприємствах поголів'я збільшилося до 3,67 млн (+10,4%), а на селянських подвір'ях – впало до 2,09 млн голів (-7,3%)

Поголів'я овець та кіз скоротилося до 1,14 млн голів (-4,8%).

Реклама

Кількість домашніх птахів також впала до 192,50 млн голів (-9,0%). При цьому у великих підприємствах число курей, качок і гусей скоротилося до 107,79 млн (-14%). На селянських обійстях ситуація виявилася не такою критичною – поголів'я птиці впало до 84,17 млн (-1,7%).

В тренді ЦНАПи розширили перелік адмінпослуг: дадуть пільги на комуналку і перерахують пенсії

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих території Криму і непідконтрольної частини Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, що Україна купує дедалі більше свинячого м'яса за кордоном. Країна почала нарощувати імпорт свинини ще зі старту карантину в березні 2020 року, і ця тенденція посилюється. За підсумками січня-2021 імпорт свинини досяг 1,6 тис. тонн. Це на 64% більше, аніж за аналогічний місяць торік.

Також повідомлялося, що в останній рік в Україні постраждали не тільки свинарі. Вітчизняні тваринники вперше за 13 років виявилися в мінусі. На думку експертів, це призведе до неминучого зростання цін на м'ясо і яйця.

А про те, які продукти вже подорожчали найсильніше, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама