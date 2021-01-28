"Укроборонпром" вводит проверки на детекторе лжи

Глава госконцерна объяснил, кто пройдет тесты на полиграфе

Руководители всех предприятий обновленного "Укроборонпрома" пройдут поверку на полиграфе. Детектор лжи также будет использоваться при приеме на работу новых сотрудников, которые получат должности по итогам открытых конкурсов.

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Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью агентству Укринформ.

Кроме того, концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Также планируется сотрудничество с другими антикоррупционными институтами.

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"Моя личная позиция – нулевая толерантность к коррупции. Никакой "круговой поруки". Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и рисках", – сказал Гусев.

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Напомним, в 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование. Вместо госконцерна будут созданы холдинговые компании. Главная цель работы новых холдингов останется прежней – они будут обеспечивать украинскую армию вооружением и военной техникой.

Юрий Гусев стал генеральным директором "Укроборонпрома" в начале декабря 2020 года. С 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года "Укроборонпром" возглавлял экс-министр экономики Айварас Абромавичус.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как возник конфликт между "Укроборонпромом" и Минстратегпромом из-за предприятия "Антонов":

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