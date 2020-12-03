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Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" экс-главу Херсонской ОГА

3 декабря, 09:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Должность главы концерна была вакантна с октября

Экс-глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев стал новым генеральным директором "Укроборонпрома".

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Соответствующий указ №532/2020 подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, Юрий Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года. 2 декабря 2020 года Кабинет министров согласовал проект указа президента о его увольнении в связи с переходом на другую работу.

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"Укроборонпром" с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономики Айварас Абромавичус.

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Абромавичус уже объяснил, почему ушел с поста гендиректора "Укроборонпрома".

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Владимир Зеленский Укроборонпром Айварас Абромавичус
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