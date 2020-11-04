Уволенный из "Укроборонпрома" Абромавичус получил работу в Ощадбанке

Назначение в набсовет госбанка прошло по президентской квоте

Экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус после увольнения из "Укроборонпрома" назначен представителем государства по президентской квоте в наблюдательном совете Ощадбанка.

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Решение и назначении принял Кабинет министров на заседании 4 ноября. Текст документа опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

На этой должности Абромавичус заменил Юрия Храмова.

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Напомним, ранее Абромавичус объяснил, почему ушел с поста гендиректора "Укроборонпрома". Тогда он заявил, что собирается продолжить инвестиционные проекты в сельском хозяйстве и недвижимости в странах ЕС, которыми он занимался 22 года до прихода в концерн.

К слову, Абромавичус изначально шел на должность гендиректора только на два-три месяца, чтобы начать финансовый аудит, разработать стратегические документы и привести новую команду, однако задержался на должности на 13 месяцев.

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