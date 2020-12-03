Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Укроборонпром" ликвидируют в 2021 году

3 декабря, 13:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новый глава госконцерна рассказал о планах на будущее

В 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование. Вместо госконцерна будут созданы холдинговые компании.

Реклама

Об этом заявил новоназначенный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев, передает УНИАН.

Он добавил, что трансформация "Укроборонпрома" – это задача, которую поставил президент Владимир Зеленский. По словам Гусева, главная цель работы новых холдингов останется прежней – они будут обеспечивать украинскую армию вооружением и военной техникой.

"В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности", – сказал Гусев.

В тренде
Гетманцев пообещал, что "бюджетной ночи" в Раде в этом году не будет

Напомним, с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года "Укроборонпром" возглавлял экс-министр экономики Айварас Абромавичус. Ранее он объяснил, почему ушел с поста гендиректора "Укроборонпрома".

Реклама

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как возник конфликт между "Укроборонпромом" и Минстратегпромом из-за предприятия "Антонов":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ликвидация Укроборонпром холдинг трансформация
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсий
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсийЭкономика
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика
Украинское игристое взяло все серебро в США
Украинское игристое взяло все серебро в СШАЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять