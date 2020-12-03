"Укроборонпром" ликвидируют в 2021 году

Новый глава госконцерна рассказал о планах на будущее

В 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование. Вместо госконцерна будут созданы холдинговые компании.

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Об этом заявил новоназначенный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев, передает УНИАН.

Он добавил, что трансформация "Укроборонпрома" – это задача, которую поставил президент Владимир Зеленский. По словам Гусева, главная цель работы новых холдингов останется прежней – они будут обеспечивать украинскую армию вооружением и военной техникой.

"В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности", – сказал Гусев.

Напомним, с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года "Укроборонпром" возглавлял экс-министр экономики Айварас Абромавичус. Ранее он объяснил, почему ушел с поста гендиректора "Укроборонпрома".

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Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как возник конфликт между "Укроборонпромом" и Минстратегпромом из-за предприятия "Антонов":

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