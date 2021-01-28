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"Укроборонпром" вводить перевірки на детекторі брехні

28 січня, 10:53

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Голова держконцерну пояснив, хто пройде тести на поліграфі

Керівники всіх підприємств оновленого "Укроборонпрому" пройдуть перевірку на поліграфі. Детектор брехні також буде використовуватися під час прийому на роботу нових співробітників, що отримають посади за підсумками відкритих конкурсів.

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Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в інтерв'ю агентству Укрінформ.

Крім того, концерн підписав меморандум про співпрацю з Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Також планується співпраця з іншими антикорупційними інститутами.

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"Моя особиста позиція – нульова толерантність до корупції. Ніякої "кругової поруки". Ми налаштовані на співпрацю з усіма правоохоронними органами, що перевіряють інформацію про можливі корупційні прояви та ризики", – сказав Гусєв.

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Нагадаємо, в 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування. Замість держконцерну будуть створені холдингові компанії. Головна мета роботи нових холдингів залишиться без змін – вони забезпечуватимуть українську армію озброєнням та військовою технікою.

Юрій Гусєв став генеральним директором "Укроборонпрому" на початку грудня 2020 року. З 30 серпня 2019 року по 6 жовтня 2020 року "Укроборонпром" очолював екс-міністр економіки Айварас Абромавічус.

Раніше новини "Сьогодні" також розповідали, як виник конфлікт між "Укроборонпромом" і Мінстратегпромом через підприємство "Антонов":

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