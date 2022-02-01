Украина впервые в истории импортирует газ из Венгрии

Транзит запустили в первый день февраля

Впервые Венгрия запустила поставку газа в Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

1 февраля 2022 года Венгрия запустила поставки газа в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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Он отметил, что ранее система работала только в направлении Украина — Венгрия, однако, благодаря проведенным техническим мероприятиям, появилась возможность транспортировать газ в обе стороны.

Сергей Макогон также уточнил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.

"Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", – подчеркнул Макогон.

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Польша и Украина построят общий газопровод

Два соседних государства договорились о строительстве общего газопровода. Это поможет увеличить объемы поставок газа на восток.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Украина уже получает помощь от Польши, которая продает нам газ, однако речь идет в основном об увеличении мощности передачи газа.

Напомним, газ в Европе резко упал в цене. Эксперты среди возможных причин видят резкое увеличение поставок российского газа через территорию Украины.

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Однако раньше была информация, что ЕС готовится к возможной остановки поставок газа из РФ. Запасы газа уже (на 31 января 2022 года) упали на 40%.