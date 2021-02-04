Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут

За последние пять лет импорт кофе в Украину вырос на 63%. В 2020 году в страну завезли более 48 тыс. тонн кофе на 116 млн долларов. При этом больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.
Такие данные обнародовали аналитики ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).
Главные поставщики кофе в Украину – это европейские страны, которые и сами импортируют зерна кофе, доводят их до определенной товарной кондиции (например, фасуют или превращают в растворимый кофе) и продают дальше.
ТОП-5 стран-экспортеров кофе в Украину в 2020 году:
- Польша – 37,8 млн долларов (23%);
- Италия – 25,5 млн долларов (15%);
- Германия – 14,8 млн долларов (9%);
- Вьетнам – 14,6 млн долларов (9%);
- Бразилия – 12,4 млн долларов (7%).
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Интересно, что с 2000-го по 2018 год уровень потребления кофе среднестатистическим украинцем вырос с 0,2 до 1,2 кг в год. По этому показателю Украина находится на 86-м месте в мире, уступая прежде всего европейским странам.
"Однако начатая тенденция роста уровня потребления кофе продолжится в ближайшие годы и однозначно приведет к дальнейшему росту импорта кофе", - считает аналитик УКАБ Светлана Литвин.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине продают кофе-фальсификат.
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