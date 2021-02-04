Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут

Украинцы пьют все больше бодрящего напитка, но до европейского уровня еще далеко

За последние пять лет импорт кофе в Украину вырос на 63%. В 2020 году в страну завезли более 48 тыс. тонн кофе на 116 млн долларов. При этом больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.

Реклама

Такие данные обнародовали аналитики ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Главные поставщики кофе в Украину – это европейские страны, которые и сами импортируют зерна кофе, доводят их до определенной товарной кондиции (например, фасуют или превращают в растворимый кофе) и продают дальше.

ТОП-5 стран-экспортеров кофе в Украину в 2020 году:

Польша – 37,8 млн долларов (23%); Италия – 25,5 млн долларов (15%); Германия – 14,8 млн долларов (9%); Вьетнам – 14,6 млн долларов (9%); Бразилия – 12,4 млн долларов (7%).

Реклама

Читайте также: Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

Интересно, что с 2000-го по 2018 год уровень потребления кофе среднестатистическим украинцем вырос с 0,2 до 1,2 кг в год. По этому показателю Украина находится на 86-м месте в мире, уступая прежде всего европейским странам.

"Однако начатая тенденция роста уровня потребления кофе продолжится в ближайшие годы и однозначно приведет к дальнейшему росту импорта кофе", - считает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине продают кофе-фальсификат.

Реклама

А что делать, чтобы не наткнуться на напиток с привкусом бетона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также узнавайте, что такое дальгона-кофе и как его приготовить.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама