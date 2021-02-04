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Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут

4 февраля, 13:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинцы пьют все больше бодрящего напитка, но до европейского уровня еще далеко

За последние пять лет импорт кофе в Украину вырос на 63%. В 2020 году в страну завезли более 48 тыс. тонн кофе на 116 млн долларов. При этом больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.

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Такие данные обнародовали аналитики ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Главные поставщики кофе в Украину – это европейские страны, которые и сами импортируют зерна кофе, доводят их до определенной товарной кондиции (например, фасуют или превращают в растворимый кофе) и продают дальше.

ТОП-5 стран-экспортеров кофе в Украину в 2020 году:

  1. Польша – 37,8 млн долларов (23%);
  2. Италия – 25,5 млн долларов (15%);
  3. Германия – 14,8 млн долларов (9%);
  4. Вьетнам – 14,6 млн долларов (9%);
  5. Бразилия – 12,4 млн долларов (7%).

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Интересно, что с 2000-го по 2018 год уровень потребления кофе среднестатистическим украинцем вырос с 0,2 до 1,2 кг в год. По этому показателю Украина находится на 86-м месте в мире, уступая прежде всего европейским странам.

"Однако начатая тенденция роста уровня потребления кофе продолжится в ближайшие годы и однозначно приведет к дальнейшему росту импорта кофе", - считает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине продают кофе-фальсификат.

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А что делать, чтобы не наткнуться на напиток с привкусом бетона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также узнавайте, что такое дальгона-кофе и как его приготовить.

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