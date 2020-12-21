Кофе с привкусом бетона: в Украине активно продают фальсификат

Быстро отличить подделку от оригинала не всегда могут даже специалисты

Рынок кофе в Украине – один из самых прибыльных. Цены на натуральный кофе – высокие. Поэтому украинцы ищут, где купить подешевле. А спрос всегда рождает предложение – так на прилавках появляется "кофе" с привкусом бетона.

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Корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин узнавал, как подделывают кофе.

Недавно Киберполиция разоблачила шесть подпольных цехов по производству поддельного кофе. Они производили 10 тысяч пачек в неделю. Фальшивку продавали через интернет-площадки. Правоохранители изъяли 9 тонн кофе и 150 упаковок известных брендов. Правообладатели понести потери минимум на 5 млн гривен.

"Такой кофе производился в бетономешалках. Там были остатки бетона. Потом продукт фасовался по упаковкам известных брендов", – рассказывает эксперт Европейской Бизнес Ассоциации Сергей Вербов.

Как подсчитал бариста Юрий Жицкий, таким нехитрым способом дельцы получают прибыль в размере 500-600%.

И, действительно, на одном из популярных сайтов объявлений продают кофе под известным брендом по необычно низкой цене. В супермаркете пачка стоит 169 гривен, а в интернете – 80 гривен. Но и это еще не все. При встрече с продавцом стоимость становится еще ниже – 75 гривен.

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Что журналистам "Сегодня" продали продали под видом кофе известного бренда, сначала пытался разобраться бариста Александр Загребельный. Мы предложили ему отличить кофе, купленный в магазине от заказанного в интернете.

"С нынешними технологиями появилось много возможностей подделывать кофе. Но я вам могу сказать точно, что в 95% случаев можно отличить подделку от оригинала визуально. Даже не открывая пачку", – говорит бариста.

Оказалось, что наш случай – те самые 5%, когда по пачке ничего не определить. Проблема в том, что у этого бренда очень много вариантов упаковки, объясняет Александр. Поэтому эксперт переходит к экспертизе самого продукта.

"Честно? Я бы сказал, что это – два оригинала", – недоумевает специалист.

Поэтому с вопросом, где же настоящий кофе, мы отправились к официальному дистрибьютору.

"Тут не все так однозначно. Мы сами не можем сказать точно, насколько этот кофе контрафактный, контрабандный или, возможно, это – оригинал. Всегда нужно ориентироваться на цену", – говорит маркетинг-директор компании Инна Сирченко.

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Как не попасть на фальсификат? Все просто: покупать в супермаркетах или официальных точках продажи. Тогда, если у кофе будет привкус бетона, вы хотя бы сможете направить претензии. И касается это не только кофе.

"Больше всего подделывают кофе, специи, молочные продукты, мед, икру, алкоголь. Почти 50% фальсификата реализуется через интернет", – предупреждает Вербов.

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К слову, ранее журналисты "Сегодня" проверили дешевую красную икру, которую продают украинцам. Как и ожидалось, покупать ее крайне нежелательно.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, как выбрать настоящий алкоголь.

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