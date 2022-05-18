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Разводят простых людей: оккупанты придумали схему сбора денег с украинцев

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 13:44
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Оккупанты в Запорожской области собирают деньги с украинцев, прикрываясь коммуналкой
Оккупанты в Мелитополе собирают деньги на коммуналку
Оккупанты в Мелитополе собирают деньги на коммуналку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Захватчики из России требуют у украинцев на временно оккупированных территориях деньги на якобы оплату коммунальных услуг. Плату нужно отдавать только наличкой, еще россияне запрещают оплачивать счета украинских коммунальных предприятий.

Об этом пишет издание РИА-Мелитополь.

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Сообщается, что в Мелитополе местным жителям приказывают платить наличкой непосредственно тому сотруднику предприятия, на которого укажут оккупанты.

"Платить наличными за коммунальные услуги горожане боятся – это чревато тем, что платежи не будут учтены и потребители останутся с коммунальными долгами", – говорится в сообщении.

Мелитопольцам не разрешается оплачивать коммуналку по старинке — на украинские счета, так как россияне боятся, что украинцы отдадут деньги на поддержку ВСУ.

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Отметим, что украинский Мелитополь находится под оккупацией РФ с марта 2022 года. В городе нет полиции, судебной власти.

Местным самоуправлением занимаются российские захватчики, при этом украинского мэра Мелитополя сначала похитили, а после вернули на подконтрольную Украине часть.

Рубли на оккупированной территории

Сразу после захвата некоторых украинских регионов российские оккупанты стали продвигать свою "деревянную" валюту.

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Схема такова: россияне завозят наличные деньги на оккупированные территории, а потом раздают их бюджетникам и пенсионерам как помощь. При этом объявляют переходный период – в этот промежуток в обращении как гривня, так и рубль.

Через время банкоматы начинают выдавать только деньги оккупантов, а гривни у населения медленно иссякают.

Ранее мы рассказывали, как в Мариуполе оккупанты пытаются обманом заставить жителей "стучать" на ВСУ, и писали, как украинка внезапно потеряла свои сбережения в Monobank.

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