Розводять простих людей: окупанти вигадали схему збору грошей з українців

Окупанти у Запорізькій області збирають гроші з українців, прикриваючись комуналкою

Окупанти у Мелітополі збирають гроші на комуналку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Загарбники з Росії вимагають в українців на тимчасово окупованих територіях гроші на нібито оплату комунальних послуг. Плату потрібно віддавати лише готівкою, ще росіяни забороняють оплачувати рахунки українських комунальних підприємств.

Про це пише видання РІА-Мелітополь.

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Повідомляється, що у Мелітополі місцевим жителям наказують платити готівкою безпосередньо тому співробітнику підприємства, на якого вкажуть окупанти.

"Платити готівкою за комунальні послуги городяни бояться – це може призвести до того, що платежі не будуть враховані і споживачі залишаться з комунальними боргами", – йдеться в повідомленні.

Мелітопольцям не дозволяється оплачувати комуналку як раніше — на українські рахунки, оскільки росіяни бояться, що українці віддадуть гроші на підтримку ЗСУ.

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Зазначимо, що український Мелітополь перебуває під окупацією РФ з березня 2022 року. У місті немає поліції, судової влади.

Місцевим самоврядуванням займаються російські загарбники, причому українського мера Мелітополя спочатку викрали, а потім повернули на підконтрольну Україні частину.

Рублі на окупованій території

Відразу після захоплення деяких українських регіонів російські окупанти стали просувати свою "дерев'яну" валюту.

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Схема така: росіяни завозять готівку на окуповані території, а потім роздають їх бюджетникам та пенсіонерам як допомогу. При цьому оголошують перехідний період – у цей проміжок в обігу як гривня, так і рубль.

З часом банкомати починають видавати лише гроші окупантів, а гривні у населення повільно вичерпуються.

Раніше ми розповідали, як у Маріуполі окупанти намагаються обманом змусити мешканців "доносити" на ЗСУ, і писали, як українка раптово втратила свої заощадження у Monobank.