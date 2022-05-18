Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Рієка-Україна: онлайн 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Розводять простих людей: окупанти вигадали схему збору грошей з українців

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 травня, 13:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти у Запорізькій області збирають гроші з українців, прикриваючись комуналкою
Окупанти у Мелітополі збирають гроші на комуналку
Окупанти у Мелітополі збирають гроші на комуналку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Загарбники з Росії вимагають в українців на тимчасово окупованих територіях гроші на нібито оплату комунальних послуг. Плату потрібно віддавати лише готівкою, ще росіяни забороняють оплачувати рахунки українських комунальних підприємств.

Про це пише видання РІА-Мелітополь.

Реклама

Повідомляється, що у Мелітополі місцевим жителям наказують платити готівкою безпосередньо тому співробітнику підприємства, на якого вкажуть окупанти.

"Платити готівкою за комунальні послуги городяни бояться – це може призвести до того, що платежі не будуть враховані і споживачі залишаться з комунальними боргами", – йдеться в повідомленні.

Мелітопольцям не дозволяється оплачувати комуналку як раніше — на українські рахунки, оскільки росіяни бояться, що українці віддадуть гроші на підтримку ЗСУ.

Реклама

Зазначимо, що український Мелітополь перебуває під окупацією РФ з березня 2022 року. У місті немає поліції, судової влади.

Місцевим самоврядуванням займаються російські загарбники, причому українського мера Мелітополя спочатку викрали, а потім повернули на підконтрольну Україні частину.

Рублі на окупованій території

Відразу після захоплення деяких українських регіонів російські окупанти стали просувати свою "дерев'яну" валюту.

Реклама

Схема така: росіяни завозять готівку на окуповані території, а потім роздають їх бюджетникам та пенсіонерам як допомогу. При цьому оголошують перехідний період – у цей проміжок в обігу як гривня, так і рубль.

З часом банкомати починають видавати лише гроші окупантів, а гривні у населення повільно вичерпуються.

Раніше ми розповідали, як у Маріуполі окупанти намагаються обманом змусити мешканців "доносити" на ЗСУ, і писали, як українка раптово втратила свої заощадження у Monobank.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,84 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29915.63

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2039.08

Litecoin (LTC)

72.45

Ripple (XRP)

0.43

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти