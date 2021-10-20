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"Плохие новости": как кризис в Китае может ударить по мировой экономике

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
20 октября, 12:28
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Китайская экономика рекордно замедлила темпы роста – чем это может угрожать мировой стабильности
Чем опасен спад экономической активности Китая
Чем опасен спад экономической активности Китая / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировой экономике угрожают проблемы из-за нарастающего кризиса в Китае.

Об этом сообщает издание Forbes.

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По словам экспертов, мировая экономика достаточно сильно зависит от развития таких больших стран, как Китай.

Так как Китай долгое время обеспечивал спрос на сырье и энергетику тем, кто зависит от их экспорта.

Сейчас темпы роста китайской экономики резко сократились из-за пандемии и приближающегося банкротства компании-гиганта Evergrande.

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В этом году ВВП Китая вырос только на 4,9%, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 7,9%.

"Китай является крупнейшей мировой экономикой, соответственно, это один из ключевых потребителей энергоресурсов – нефти, угля, электроэнергии, но при нестабильном спросе, вызванном продолжением распространения коронавирусной инфекции, а также закономерным дефицитом энергоносителей замедление экономики КНР в целом ожидаемо", – говорит аналитик Алексей Антонов.

По мнению некоторых экспертов, это только начало экономического кризиса в Китае и мире, большее влияние от этого человечество почувствует в четвертом квартале.

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По словам экономистов, это плохие новости для мировой экономики, которые накладываются на энергетический кризис в ЕС.

Причиной является то, что Китай существуют важным драйвером цен на энергоносители и металлы, поэтому торможение китайской экономики станет плохим сигналом для производителей руды и другого сырья.

"Это может внести существенный вклад в мировую инфляцию из-за того, что многие цепочки поставок нарушатся, цены на товары вырастут. А инфляция – серьезный враг мировой экономики", – подчеркнул эксперт.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались в причинах краха гиганта на рынке китайской недвижимости – компании Evergrande и выяснили, что ее дефолт может повредить и Украине.

Компания находится в действительно ужасном положении, так как начала распродавать свои главные активы.

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