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Ликвидация перекрестного субсидирования восстановит нормальную работу энергетики Украины, – Wind Europe

2 декабря, 15:49

Инна Бабур Инна Бабур

Тариф для населения с декабря 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии

Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии позволит стабилизировать финансовую ситуацию в энергетике. Об этом заявил представитель Wind Europe Иван Пинеда в интервью изданию "Главком".

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По его словам, власть должна стабилизировать финансовую ситуацию на энергорынке, в частности, решив проблемы с расчетами.

По мнению эксперта, одним из инструментов для этого является отказ от перекрестного субсидирования.

"Чтобы справиться с финансовым кризисом на рынке электроэнергии, государство должно сбалансировать финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и сократить ПСО (ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии – ред.)", – сказал Пинеда.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт-ч в первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт-ч в другой объем месячного потребления.

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По данным Министерства энергетики, тариф для населения с декабря 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.

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