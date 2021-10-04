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Какого курса доллара ожидать в начале недели – НБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 08:21
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Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 октября
Смотрите официальный курс валют от НБУ
Смотрите официальный курс валют от НБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 4 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,56 грн;
  • 1 евро – 30,87 грн;
  • 1 злотый – 6,73 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар упал на 1 копейку, а евро подорожал на 5 копеек.

Курс доллара осенью

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что этой осенью курс зафиксируется на 27,5 грн/долл.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что значительной девальвации гривни ждать не стоит и 2021 год может закончиться с тем же курсом, что и сейчас.

Причинами для этого служат рекордный сбор урожая и получение транша от МВФ в размере 2,7 млрд. долл.

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Ранее "Сегодня" с экспертами разбирались, каким будет курс доллара в 2022 году и к чему стоит готовиться.

А также писали о том, почему экономисты ждут подорожания доллара и что будет с американской валютой на самом деле.

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