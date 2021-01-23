ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?

В этом году начнется "всеобъемлющий пересмотр" Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Реклама

Что это означает для Украины? Станет ли Украина после пересмотра договоренностей ближе к Евросоюзу, или наоборот? Не так давно, например, говорилось о том, что Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом, если не будут восстановлены нормы антикоррупционного законодательства, отмененные решением Конституционного суда Украины.

Почему Соглашение решили пересмотреть именно сейчас

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – это объемный документ, включающий 486 пунктов и занимающий более 120 страниц, не считая нескольких десятков приложений. Соглашение охватывает все стороны взаимодействия, начиная от глобальных вопросов политического, экономического и финансового сотрудничества и заканчивая нюансами организации почтовых служб и туризма.

Четкие сроки действия Соглашения не установлены. Однако в нем есть пункт о том, что Соглашение может пересматриваться каждые пять лет.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано и ратифицировано Украиной в 2014 году. Однако с ратификацией всеми европейскими странами возникла задержка. Поэтому было решено, что Соглашение временно начнет действовать с 1 января 2016 года. А полностью оно вступило в силу с 1 сентября 2017-го.

Реклама

Таким образом, 1 января 2021 года исполнилось 5 лет с момента временного действия Соглашения. И, можно сказать, появились формальные основания для пересмотра этого документа.

Что может измениться – надежды Украины

Решение о пересмотре Соглашения с ЕС принято не вдруг. Украина уже давно заводила речь о необходимости модернизации этого документа, который, в частности, определяет квоты, тарифы и прочие условия торговли со странами Евросоюза. Еще в начале 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук говорил о том, что Украина начинает подготовительную работу, чтобы в 2021 году выйти на подписание обновленного Соглашения.

В первую очередь актуализировать предполагалось торговую часть Соглашения. Украина считает выделенные торговые квоты недостаточными. Некоторые из них исчерпываются уже за первую неделю каждого нового года. В частности, это касается ряда квот на сельскохозяйственную продукцию.

В идеале Украина рассчитывает на еще большую либерализацию условий функционирования зоны свободной торговли с ЕС (договоренности предусматривают, что эта ЗСТ будет создаваться постепенно на протяжении 10 лет). В частности, Украина хотела бы видеть в следующей редакции Соглашения кроме расширения квот уменьшение ввозных пошлин на многие товары и упрощение процедуры перевозки товаров через границу.

Как одна из составляющих зоны свободной торговли рассматривается и "промышленный безвиз" – система, при которой произведенные в Украине товары смогут попадать на рынки ЕС без всяких дополнительных сертификаций, разрешений и пр.

Реклама

Однако для вступления в силу промышленного безвиза Украина должна привести свое законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза. Эта работа понемногу идет, и Украина рассчитывает формализовать достижения в новой редакции Соглашения.

Что может измениться – планы ЕС

Интересно, что в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором идет речь о грядущем пересмотре Соглашения, акцентируется внимание не на квотах и не на промышленном безвизе. Руководители институций ЕС отмечают, что планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности:

в цифровой сфере;

в области авиасообщения (планируется подписание Соглашение о совместном авиационной пространстве);

в сфере экологии.

При этом упоминается также, что "начата работа оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции".

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что в части промышленного безвиза Соглашение пересматриваться не будет, поскольку и нынешняя редакция не препятствует этой процедуре.

"По экспорту промышленной продукции и сейчас есть две процедуры. Первая – когда каждое предприятие должно самостоятельно доказывать, что его продукция соответствует стандартам ЕС. Но эта процедура обходится довольно дорого, и ее могут себе позволить только крупные компании. А вторая процедура, т. наз. промышленный безвиз, предусматривает, что, если законодательство и нормативная база Украины соответствуют европейским и могут должным образом контролироваться, то промпродукция может свободно экспортироваться в ЕС. Речь идет не обо всей продукции сразу, а только о тех группах и подгруппах товаров, по которым законодательство гармонизировано с ЕС. Ведь требования к каждой группе товаров отличаются. Это длительный процесс, обеспечить соответствие законодательства требованиям ЕС по всем группам товаров невозможно за короткое время. Такая работа в Украине ведется постоянно. Но именно потому, что эта процедура уже предусмотрена, в части промышленного безвиза Соглашение пересматриваться не будет. Разве что будут внесены некоторые технические правки. Соглашение не препятствует промышленному безвизу. Вопрос лишь в том, насколько мы сами способны проводить реформы, чтобы соответствовать стандартам ЕС", – говорит Борис Кушнирук.

Что касается увеличения квот для сельхозпродукции, Борис Кушнирук полагает, что это станет предметом переговоров. Ведь из-за выхода Великобритании из ЕС Украина и так получила добавочный рынок сбыта. Квоты с ЕС остались на прежнем уровне, но у украинских экспортеров появилась дополнительная возможность поставлять товары в Великобританию.

Реклама

А вот экономический эксперт Алексей Кущ полагает, что в перечне основных пунктов, по которым намечается пересмотр Соглашения, могут быть "зашиты" весьма неприятные для Украины перспективы.

"Механизм пересмотра Соглашения очень сложен, разговоры об этом идут уже несколько лет. И тут вдруг европейцы сами заговорили о пересмотре Соглашения. Это должно тем более насторожить, что сейчас, в условиях беспрецедентного глобального кризиса, "экономический эгоизм" и "экономический национализм" достигли наивысшего градуса. Сейчас никто не будет просто так помогать другим, каждый заботится только о том, как бы самому выйти из кризиса. В частности, в Европе сейчас реализуется энергетическая программа зеленой экономики, которая предполагает резкое ограничение так называемого "углеродного следа". К 2050 году Европа хочет стать углеродно нейтральным континентом. Но сделать это за счет развивающихся стран", – объясняет Алексей Кущ.

Как рассказывает эксперт, Европа хочет ввести пограничный углеродный сбор, который будет равен примерно 30 долларам на условную тонну выбросов углерода. Отрасли, которые от этого больше всего пострадают, – энергетика, металлургия, нефтяная и химическая промышленность.

"Это, например, означает, что вся украинская металлургия становится неконкурентоспособной в Европе, и ЕС будет переориентироваться на металл из Турции и из Индии. Причина в том, что у нас доменные и конвекторные печи выбрасывают на 50% больше углеродного следа в атмосферу, чем электродуховые в Турции и малые производства в Индии. Соответственно, они будут платить меньше этого сбора. По некоторым расчетам, введение этого сбора приведет к потере прибыли нашей металлургией примерно на 40%", – говорит Алексей Кущ.

Также, по его словам, "углеродный след" будут искать и во всех товарах: в продукции машиностроения, нефтехимии, даже в пищевой продукции и продукции сельского хозяйства.

"Этот углеродный след будут находить во всех товарах через потребление электронергии. Потому что у нас значительный процент электроэнергии производится ТЭЦ, которые работают на угле. Соответственно, эти товары также будут облагаться пограничным сбором", – объясняет эксперт.

Он считает, что увеличение квот может стать той "конфеткой", которую нам дадут в обмен на согласие внести в Соглашение пункт об этой энергетической программе. Однако предупреждает: потери от введения сбора будут несоизмеримо большими по сравнению с тем выигрышем, который наша экономика может получить от увеличения квот и "открытого авиапространства" с Европой.

"Если ЕС сейчас в одностороннем порядке введет углеродный сбор, это будет прямым нарушением условий зоны свободной торговли. Соответственно, Украина в ответ может ввести какие-то пошлины на европейские товары, применить какие-то инструменты государственного протекционизма. Чтобы этого не случилось, европейцы и хотят внести соответствующие изменения в Соглашение о зоне свободной торговли. Не случайно в сообщении упоминается, что изменения должны произойти в сфере экологического сотрудничества. В случае внесения таких изменений Украина уже не сможет применить никаких санкций. А чтобы это не выглядело слишком циничным, это разбавят мелкими бонусами в виде общего воздушного пространства, увеличенных квот по меду и каким-то другим товарам", – говорит Алексей Кущ.

Что будет с безвизовым режимом?

Пересмотр Соглашения об ассоциации не означает никаких изменений в сфере безвизового режима, поскольку этот режим был введен совершенно другим документом. Решение о визовой либерализации с Украиной было принято Советом ЕС в 2017 году.

"Соглашение об ассоциации и соглашение о безвизовом режиме – это два разных документа, и они регулируются отдельно. Соглашение о безвизе, несомненно, может быть под угрозой из-за изменения антикоррупционного законодательства. Но не в процессе пересмотра Соглашения об ассоциации. И в любом случае в ЕС существует определенный бюрократический механизм, который исключает принятие скоропалительных решений, в том числе относительно безвизового режима Украины с ЕС", – говорит Борис Кушнирук.

Тем временем Евросоюз планирует закрыть внутренние границы. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама