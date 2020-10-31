Конституционный кризис может привести к потере безвиза с ЕС — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент безвизовый режим Украины с ЕС защищен. Но на взаимоотношения между государствами может повлиять решение Конституционного Суда.

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Источник фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Решительные шаги президента, СНБО и правительства показали европейским партнерам, что решение КСУ, которое разрушает антикоррупционную инфраструктуру, найдет сопротивление у власти, подчеркнул Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"Если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку кучи стран, с которыми у нас самые большие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", — отметил Кулеба.

Министр также заявил, что вчера были приняты временные решения для того, чтобы спасти ситуацию.

Напомним, депутаты Европейского парламента осудили решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству и призвали восстановить функции Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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