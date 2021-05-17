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В минус на миллиард. Лоукостер Ryanair показал огромные убытки

17 мая, 16:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиакомпания потеряла немало пассажиров, но уже рассчитывает, когда объемы перевозок вернутся к докризисному уровню

Самолеты в ливрее Ryanair

Самолеты в ливрее Ryanair / Фото: Pixabay

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair получил чистый убыток в размере 1,02 млрд евро. Предыдущий год авиакомпания завершила с чистой прибылью в размере 648,7 млн евро. Справиться с "минусом" компании не удалось, несмотря на начавшееся восстановление пассажиропотока.

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Об этом говорится в отчете компании за 2020-2021 финансовый год, завершившийся 31 марта.

Загруженность рейсов Ryanair в прошлом фингоду упала до 71% по сравнению с 95% в 2019-2020 фингоду. Выручка рухнула до 1,64 млрд евро с 8,49 млрд евро.

Ryanair рассчитывает на отложенный спрос и восстановление интереса к путешествиям во втором полугодии 2021 года. Доковидных объемов перевозок авиакомпания планирует достичь летом 2022 года.

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Напомним, Ryanair в апреле 2021 года перевез 1 млн пассажиров. Для сравнения: в прошлом году перевозки за тот же месяц составили 40 тыс. человек, а потери пассажиропотока в 2020-м составляли до 99%.

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При этом в Украине Ryanair восстанавливает только треть доковидных "летних" рейсов. А в нашей стране уже начался туристический ажиотаж. Истосковавшиеся по путешествиям украинцы скупают путевки на лето:

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