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У мінус на мільярд. Лоукостер Ryanair показав величезні збитки

17 травня, 16:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Авіакомпанія втратила чимало пасажирів, але вже розраховує, коли обсяги перевезень повернуться на докризовий рівень

Літаки в лівреї Ryanair

Літаки в лівреї Ryanair / Фото: Pixabay

Найбільший європейський лоукостер Ryanair отримав чистий збиток у розмірі 1,02 млрд євро. Попередній рік авіакомпанія завершила з чистим прибутком у розмірі 648,7 млн євро. Справитися з "мінусом" компанії не вдалося, незважаючи на що почалося відновлення пасажиропотоку.

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Про це йдеться в звіті компанії за 2020-2021 фінансовий рік, що завершився 31 березня.

Завантаженість рейсів Ryanair минулого фінроку впала до 71% в порівнянні з 95% в 2019-2020 фінроком. Виручка впала до 1,64 млрд євро з 8,49 млрд євро.

Ryanair розраховує на відкладений попит і відновлення інтересу до подорожей у другому півріччі 2021 року. Доковідних обсягів перевезень авіакомпанія планує досягти влітку 2022 року.

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Нагадаємо, Ryanair в квітні 2021 року перевіз 1 млн пасажирів. Для порівняння: в минулому році перевезення за той же місяць склали 40 тис. людина, а втрати пасажиропотоку в 2020-му становили до 99%.

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При цьому в Україні Ryanair відновлює лише третина доковідних "літніх" рейсів. А в нашій країні вже розпочався туристичний ажіотаж. Які вже скучили по подорожам українці скуповують путівки на літо:

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