Google предупредил о новом налоге. Платить будут YouTube-блогеры со всего мира

Ставка не маленькая – 24%, но взиматься будет не со всех доходов

Google уже с июня 2021 может обязать авторов контента на YouTube со всего мира платить налог на доходы, получаемые от просмотров контента жителями США. Это затронет тех авторов, которые монетизировали свои каналы.

Реклама

Предупреждение опубликовано на сайте Google в разделе поддержки пользователей. Их призывают проверить, внесены ли все необходимые данные в систему AdSense. Если нет – сделать это можно до 31 мая 2021 года. В случае отсутствия данных налог будут взимать вообще со всех доходов.

Читайте также: Google прекратит отслеживать действия пользователей в Chrome

В тренде Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал

Реклама

В Google напомнили, что блогеры из США уже оплачивают этот налог.

Напомним, в Украине также дали старт ведению НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам. Инициативу уже прозвали "налогом на Google". 20% НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги:

подписка на сервисы (видео, музыка, кино и т.д.);

платные приложения в Google Play или App Store;

платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т.д.).

А о том, как Google и Россия спорят за Крым, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама