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Google предупредил о новом налоге. Платить будут YouTube-блогеры со всего мира

11 марта, 12:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ставка не маленькая – 24%, но взиматься будет не со всех доходов

Google уже с июня 2021 может обязать авторов контента на YouTube со всего мира платить налог на доходы, получаемые от просмотров контента жителями США. Это затронет тех авторов, которые монетизировали свои каналы.

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Предупреждение опубликовано на сайте Google в разделе поддержки пользователей. Их призывают проверить, внесены ли все необходимые данные в систему AdSense. Если нет – сделать это можно до 31 мая 2021 года. В случае отсутствия данных налог будут взимать вообще со всех доходов.

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В Google напомнили, что блогеры из США уже оплачивают этот налог.

Напомним, в Украине также дали старт ведению НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам. Инициативу уже прозвали "налогом на Google". 20% НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги:

  • подписка на сервисы (видео, музыка, кино и т.д.);
  • платные приложения в Google Play или App Store;
  • платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т.д.).

А о том, как Google и Россия спорят за Крым, смотрите в видеосюжете:

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