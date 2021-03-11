Google попередив про новий податок. Платити будуть YouTube-блогери з усього світу

Ставка не маленька – 24%, але стягуватися буде не з усіх доходів

Google вже з червня 2021 може зобов'язати авторів контенту на YouTube з усього світу платити податок на доходи, одержувані від переглядів контенту жителями США. Це торкнеться тих авторів, які монетизували свої канали.

Реклама

Попередження опубліковане на сайті Google в розділі підтримки користувачів. Їх закликають перевірити, чи внесені всі необхідні дані в систему AdSense. Якщо ні – зробити це можна до 31 травня 2021 року. У разі відсутності даних податок стягуватимуть взагалі з усіх доходів.

Читайте також: Google припинить відстежувати дії користувачів в Chrome

В тренді Курс євро в Україні опинився на мінімумі за півроку, долар теж впав

Реклама

У Google нагадали, що блогери з США вже сплачують цей податок.

Нагадаємо, в Україні також дали старт ведення ПДВ для іноземних компаній, що надають електронні послуги українцям. Ініціативу вже прозвали "податком на Google". 20% ПДВ передбачається брати з усього контенту, за який українці сьогодні платять гроші:

підписка на сервіси (відео, музика, кіно і т.д.);

платні програми в Google Play або App Store;

платні функції додатків (додаткові стікери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх і т.д.).

А про те, як Google і Росія сперечаються за Крим, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама