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Google попередив про новий податок. Платити будуть YouTube-блогери з усього світу

11 березня, 12:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ставка не маленька – 24%, але стягуватися буде не з усіх доходів

Google вже з червня 2021 може зобов'язати авторів контенту на YouTube з усього світу платити податок на доходи, одержувані від переглядів контенту жителями США. Це торкнеться тих авторів, які монетизували свої канали.

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Попередження опубліковане на сайті Google в розділі підтримки користувачів. Їх закликають перевірити, чи внесені всі необхідні дані в систему AdSense. Якщо ні – зробити це можна до 31 травня 2021 року. У разі відсутності даних податок стягуватимуть взагалі з усіх доходів.

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У Google нагадали, що блогери з США вже сплачують цей податок.

Нагадаємо, в Україні також дали старт ведення ПДВ для іноземних компаній, що надають електронні послуги українцям. Ініціативу вже прозвали "податком на Google". 20% ПДВ передбачається брати з усього контенту, за який українці сьогодні платять гроші:

  • підписка на сервіси (відео, музика, кіно і т.д.);
  • платні програми в Google Play або App Store;
  • платні функції додатків (додаткові стікери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх і т.д.).

А про те, як Google і Росія сперечаються за Крим, дивіться у відеосюжеті:

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