С прицелом на будущее: какие электромобили чаще всего покупают украинцы

Специалисты назвали полюбившиеся украинцам модели электрокаров в 2021 году

Элоктрокары в Украине становятся все популярнее / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Украина не наладила собственное производство электромобилей, украинцы продолжают покупать доступные "зеленые" авто на европейских рынках. Хотя еще какое-то время назад трудно было даже представить, что у многих моделей традиционных автомобилей появятся электрические конкуренты.

Как сообщает Укравтопром, в 2021 году украинцы купили 8 872 электроавтомобиля. Большая часть электрокаров – подержанные Nissan Leaf из Соединенных Штатов Америки.

Реклама

ТОП-5 электрокаров в 2021 году:

NISSAN Leaf – 121 автомобиль;

AUDI E-Tron – 117;

MERCEDES-BENZ EQC – 105;

PORSCHE Taycan – 92;

JAGUAR I-Pace – 69.

Динамика продаж "зеленых" авто в Украине в 2021 году выросла на 19%, если сравнивать с 2020 годом. А по темпам роста числа электрических автомобилей Украина входит в ТОП-10 стран мира.

Специалисты прогнозируют, что к 2024 году на украинских дорогах будет ездить около 246 тысяч авто с электродвигателем.

Что изменится для водителей в 2022 году

Для украинских водителей в 2022 году появится целый ряд нововведений. К примеру, нарушителей ПДД будут штрафовать за то, что сели за руль без прав. Сумма штрафа составить 425 гривен.

Реклама

Но это не все: если нарушитель ехал в автомобиле вообще без водительского удостоверения – штраф вырастет до 3 400 грн.

Кроме того, на вторичном рынке в 2022 году вырастут цены на транспорт. Эксперты прогнозируют, что подорожание составит примерно 15-20%.

Также украинские водители в 2022 году будут получать водительское удостоверение по европейским стандартам. Так, чтобы стать обладателем заветной "корочки", нужно будет пройти 63 часа теоретических занятий вместо 100. Но и на подготовку будут выделять меньше часов.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как американская команда на электромобиле Porsche Taycan попала в Книгу рекордов Гиннеса за покорение вершины в 4,842.967 метра.