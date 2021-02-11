Mastercard вводить платежі у криптовалютах

Компанія обере кілька цифрових валют, з якими буде працювати

Міжнародна платіжна система Mastercard уже в 2021 році почне здійснювати операції з кількома криптовалютами. Компанія запевняє, що ретельно підійде до вибору криптовалют, з яким буде працювати. Але ніякого списку криптовалют-"кандидатів" в Mastercard поки що не розкривають.

Реклама

Про це йдеться в офіційному заяві виконавчого віцепрезидента Mastercard з цифрових активів, блокчейн-технологій та партнерства Раджа Дамодарана.

Читайте також: На PornHub більше не можна розраховуватися картками Mastercard і Visa. Що сталося

"Просто зараз ми готуємося до майбутнього криптовалют і платежів, оголошуючи, що цього року Mastercard почне підтримувати [операції] з певними криптовалютами, що здійснюються безпосередньо через нашу мережу", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, на початку лютого ринок криптовалют знову почав стрімко зростати. Сайт "Сьогодні" дізнався у аналітика, чому злетів курс криптовалют і що буде далі.

Реклама

Ривок курсу головної "крипти" – біткоїна – почався ще в січні, коли був встановлений рекорд в 40 тисяч доларів. Поступово курс досяг нової висоти, і найближчим часом у нього є всі шанси досягти позначки в 50 тисяч.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама