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Заблокували гроші без пояснень: як українка втратила свої заощадження у Monobank

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 квітня, 14:40
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Проблеми з грошима можуть розпочатися навіть якщо на банківській картці є деякі кошти
Monobank не віддає гроші клієнтці
Monobank не віддає гроші клієнтці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У мережі знову скаржаться на роботу Monobank, звинувачуючи фінустанову в тому, що банк відбирає у клієнтів останні гроші.

Відгук про це було залишено на сайті "Мінфін".

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Так, дівчина пише, що є студенткою, а її батьки зараз перебувають у блокадному Маріуполі. На "чорній" картці Monobank вона мала кредитні кошти, а на "білу" картку їй знайомі нещодавно переслали фінансову допомогу.

"Монобанк заблокував доступ до карт! У тех.підтримці сказали, що вирішили припинити співпрацю і не хочуть виводити гроші з білої картки. І щоб вивести дані кошти, мені необхідно погасити борг" , – сказано у повідомленні дівчини.

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У банку поки що не офіційно не коментували повідомлення, але зазначили, що вже зв'язалися зі своєю клієнткою, щоб уточнити інформацію.

Кредитні канікули від ПриватБанку

ПриватБанк в умовах воєнного стану оголосив з 1 березня по 1 червня 2022 р. кредитні канікули своїм клієнтам . Але погашати заборгованості забувати все ж таки не варто, щоб банк міг і далі продовжувати свою діяльність.

"Для підтримки наших клієнтів у непростий час ПриватБанк з 1 березня 2022 року по 1 червня 2022 року запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками", – зазначили у відомстві.

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З 1 квітня банк частково повернув деякі тарифи, при цьому знизивши їх у порівнянні з довоєнним рівнем. Так, зараз встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що вдвічі менше, ніж до війни. Відсотки нараховуватимуться і в травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим.

Раніше "Сьогодні" розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців, та писали, де можна підвищити кредитний ліміт під час війни.

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