Небезпечний крок НБУ? Як збільшення облікової ставки вплине на заощадження кожного з нас

Експерти розділилися у думках – хтось хвалить НБУ, а хтось лає за різке підвищення вартості грошей

Що буде з курсом валют та гривневими заощадженнями українців / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Більш ніж за три місяці після початку війни в Україні НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Фактично це означає, що вартість гривневого ресурсу різко зросте.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, навіщо НБУ пішов на такий рішучий крок і як у таких умовах простим громадянам краще зберегти свої заощадження.

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Ставки за кредитами злетять до небес

Експерти кажуть, що різке підвищення облікової ставки насамперед призведе до того, що гроші подорожчають. Тобто вартість кредитів стане ще вищою.

"Підвищення облікової ставки – міра допустима в період зростання економіки. А ми спостерігаємо підвищення облікової ставки в період війни, коли все впаде – і економіка, і банківський сектор на межі, і доходи населення стагнують, або падають, і споживча активність на тлі високої інфляції. Підвищення облікової ставки з боку НБУ з 10% до 25% за один раз – це потужний сигнал, що все погано і розраховувати на цей захід як підтримку економіки, чи порятунок банків не варто", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, ставки за кредитами будуть підвищені, що вигідно банкам, але не критично для бізнес-споживачів, оскільки масштабного кредитування під бізнес, будівництво або великі покупки в Україні чекати не доводиться, доки триває війна. А ось громадяни-позичальники постраждають.

"Споживчі кредити ще на початку 2021 року займали 82,7% портфеля роздрібних кредитів банківської системи. Це кредити готівкою, кредитні картки, кредити для придбання побутової техніки, якими відсутня застава як рухомого (як у автокредитах) чи нерухомого (іпотека) майна. Нині ситуація незмінна. Виходить, що в момент, коли люди й так не мають грошових надходжень і не мають роботи, відсутні накопичення, і вони змушені брати мікро кредити – НБУ свідомо йде на підвищення облікової ставки. Тобто з населення в період потреби намагатимуться зібрати якнайбільше грошей", – продовжує Олександр Болтян.

Гривня стане привабливішою

Економісти кажуть, що різко підвищивши облікову ставку НБУ намагається зробити гривню привабливішою для заощадження. Адже, якщо облікова ставка становить 10%, то й прибутковість депозитів та ОВДП перебуватиме на цьому ж рівні.

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За прогнозованої інфляції в 20%, усі власники гривневих депозитів за підсумками року втратили б мінімум 10%. У зв'язку з цим люди купували валюту, розуміючи, що гривня, зрештою, продовжить знецінюватися.

Тому після підвищення ставки має зрости вартість гривневих депозитів та ОВДП. А це своєю чергою має знизити тиск на валютний ринок.

"Нацбанк розраховує на те, що різке збільшення ставки спонукатиме Мінфін підвищити дохідність по військових облігаціях, що має збільшити попит на них з боку населення, бізнесу та банків. Більш активне розміщення ОВДП на первинному ринку має "відтягнути" частину попиту на іноземну валюту та знизити потребу в емісійному фінансуванні дефіциту бюджету. Разом із поверненням оподаткування імпорту це допоможе зменшити дисбаланси на валютному ринку, знизити готівковий курс гривні, вгамувати девальваційні очікування, а значить знизити ризики для майбутньої інфляції", – каже старший економіст Dragon Capital Олена Білан.

Експерти кажуть, що у населення тепер з'явиться вибір – купувати валюту чи державні ОВДП за ближчими до ринку процентними ставками.

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"У населення з'явиться альтернатива купівлі валюти – депозити та ОВДП. Буде рівносильно під 25% закупити ОВДП або купити валюту 36 грн за долар з метою продати її по 45 грн за долар. Тиск на валютний ринок трохи знизиться, а курс може стабілізуватися та зміцниться на деякий час. Але девальваційний прес не пройде, бо, зрештою, проблема у жорстокому дефіциті платіжного балансу. А нерезидентів у країні, що воює, з дефолтними рейтингами особливо не залучиш, навіть ставкою 25%. Тому надія на Захід, а не на ставку", – каже керівник відділу аналітики у Forex club та Libertex Андрій Шевчишин.

Що робити із заощадженнями

Розглянемо практичні приклади того, як ставка вплине на активи простих громадян. Експерти кажуть, що найближчим часом банки почнуть підвищувати ставки за депозитами, та й прибутковість ОВДП має зрости.

Тому якщо у вас є гроші, то не поспішайте їх розміщувати на довгостроковий депозит. Якщо ваш банк не поспішає з підвищенням ставки, то можете спочатку оформити депозит на місяць, а потім уже, коли прибутковість зросте, укласти договір на більш тривалий термін.

Щодо валюти, то курс найближчим часом має піти вниз. Це означає, що поспішати з покупкою доларів та євро поки що не варто. Можна почекати, поки їхня вартість знизиться на тлі дефіциту гривневих ресурсів і тоді купити валюту, що подешевшала.

При цьому експерти кажуть, що висока облікова ставка – це плата за ризик, який на сьогодні дуже високий у зв'язку з тим, що економіка страждає від військової агресії Росії.

"Зараз, коли економічна обстановка в країні кардинально змінилася і експорт не приноситиме грошей до скарбниці, не варто чекати, що заходи щодо монетарної політики допоможуть державі уникнути інфляції, і, можливо, пізніше дефолту. Збір коштів із громадян у банківський сектор під вищий відсоток – це безвідповідальність, оскільки з настанням дефолту люди не отримають своїх грошей. Вкладники залишаться ні з чим", – продовжує Олександр Болтян.

За його словами, зараз створюють умови, за яких за певні товари можна розплатитися лише банківською карткою – це якраз і є спробою утримання грошей на балансі банку.

"Ми рекомендували б тримати на банківських картах стільки грошей, скільки може знадобитися витрачати впродовж тижня – двох. Якщо говорити про можливість заробити за допомогою вкладів в ОВДП, то всі повинні розуміти, що в наш час результат може бути або позитивний, і прибутковість буде виплачена, або при дефолті гроші будуть втрачені повністю. Тобто, це той ризик, який кожен на себе бере самостійно. Якщо говорити про безпеку, то краще мати накопичення у двох-трьох валютах і тримати їх у готівці та у банківській скринці", – каже Болтян.

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