До корів по молоко: скільки коштує "годувальниця" у воєнний час

Розповідаємо, скільки в Україні доведеться віддати за молочну корову

Скільки коштують молочні корови в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Айширська, голландська, голштинська чи джерсійська, — породи молочних корів бувають різні, як і характеристики та ціни кожної з них.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує придбати корову з метою отримання молока, та як правильно обрати потрібну вам породу.

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Для більш детальної картини ми вирішили промоніторити ціни до війни та у воєнний період на різні породи саме молочних корів. Допоміжним інструментом в цьому стали оголошення про продаж тварин на сайті OLX.

Для початку зорієнтуємо, що таке молочні корови та які види їх існують. Зауважимо, що такі тварини купуються саме з метою отримання молока. Щонайменше їх існує 8+ видів (ті, що дають найбільше молока):

джерсейська;

голштинська;

ярославська;

айширська;

голландська;

червона датська;

тагільська;

ангельнська.

Саме від породи і залежить, в основному, цінова політика, а також від наявності відповідної документації і можливості доставки в регіон покупця.

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Скільки коштують корови зараз?

Загалом, ціни на молочні корови коливаються в межах 15-30 тис. грн. Це залежить від вищезгаданих нами характеристик, а також від терміновості. Мається на увазі, що після початку війни в багатьох українців-власників корів виникла необхідність переїзду, а з цим, відповідно, і продажу господарства. Тож, зважаючи на цей показник, ціна може бути нижче ринкової.

Молочна корова / Фото: olx.ua

Молочна корова / Фото: olx.ua

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Молочна корова / Фото: olx.ua

Молочна корова / Фото: olx.ua

Молочна корова / Фото: olx.ua

Молочна корова / Фото: olx.ua

Корови жайширської і ангельнської порід коштують дещо дорожче. В одному з таких оголошень придбати тварину пропонують за понад 40 тис. грн.

Молочна корова / Фото: olx.ua

Що було з цінами до війни?

Щоб простежити динаміку цін протягом 2021-2022 років ми промоніторили ціни 6-8 місячної давності. Наприклад, восени 2021 року молочну молоду корову, яка мала чотирьох телят, продавали за 18 тис. грн, ще в одному оголошенні (опублікованим власником тварини ще 8 місяців тому) йдеться про молочну корову, що "дає 20 літрів молока в день", ціною в 16 тис. грн.

У передвоєнні часи (лютий 2022 року) українці продавали молочні корови за ціною до 30 тис. грн, фактично, як і зараз. Саме така сума за корови молочних порід в оголошеннях трапляється найчастіше. Загалом, ціни як в довоєнні часи, так і зараз залежать від терміновості продажу, якості молока та його кількості (показник за день), віку корови та її породи.

Молочна корова / Фото: olx.ua

Молочна корова / Фото: olx.ua

Молочна корова / Фото: olx.ua

Молочна корова / Фото: olx.ua