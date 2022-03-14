К коровам за молоком: сколько стоит "кормилица" в военное время

Рассказываем, сколько в Украине придется отдать за молочную корову

Сколько стоят молочные коровы в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Айширская, голландская, голштинская или джерсийская — породы молочных коров бывают разные, как и характеристики и цены каждой из них.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит приобрести корову с целью получения молока, и как правильно выбрать нужную вам породу.

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Для более подробной картины мы решили промониторить цены до и вовремя войнына разные породы именно молочных коров. Вспомогательным инструментом в этом стали объявления о продаже животных на сайте OLX.

Для начала ориентируем, что такое молочные коровы, и какие виды их существуют. Заметим, что такие животные покупаются именно с целью получения молока. По меньшей мере, их существует 8+ видов (дающие найбольше всего молока):

джерсейская;

голштинская;

ярославская;

айрширская;

голландский;

красная датская;

тагильская;

англерская.

Именно от породы и зависит в основном ценовая политика, а также от наличия соответствующей документации и возможности доставки в регион покупателя.

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Сколько стоят коровы в военное время?

В целом цены на молочные коровы колеблются в пределах 15-30 тыс. грн. Это зависит от вышеупомянутых характеристик, а также от срочности. Подразумевается, что после начала войны у многих украинцев-владельцев коров возникла необходимость переезда, а с этим, соответственно, и продажи хозяйства. Поэтому, учитывая этот показатель, цена может быть ниже рыночной.

Молочная корова / Фото: olx.ua

Молочная корова / Фото: olx.ua

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Молочная корова / Фото: olx.ua

Молочная корова / Фото: olx.ua

Молочная корова / Фото: olx.ua

Молочная корова / Фото: olx.ua

Коровы айрширской и англерской пород стоят несколько дороже. В одном из таких объявлений приобрести животное предлагают за более чем 40 тыс. грн.

Молочная корова / Фото: olx.ua

Что было с ценами до войны?

Чтобы проследить динамику цен в течение 2021-2022 годов, мы промониторили цены 6-8 месячной давности. Например, осенью 2021 года молочную молодую корову, которая имела четырех телят, продавали за 18 тыс. грн, еще в одном объявлении (опубликованном владельцем животного еще 8 месяцев назад) речь идет о молочной корове, которая "дает 20 литров молока в день", по цене 16 тысяч гривен.

В предвоенные времена (февраль 2022) украинцы продавали молочные коровы по цене до 30 тыс. грн, фактически, как и сейчас. Именно такая сумма за коровы молочных пород в объявлениях встречается чаще всего. В общем, цены как в довоенное время, так и сейчас зависят от срочности продаж, качества молока и его количества (показатель за день), возраста коровы и ее породы.

Молочная корова / Фото: olx.ua

Молочная корова / Фото: olx.ua

Молочная корова / Фото: olx.ua

Молочная корова / Фото: olx.ua