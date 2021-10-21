Гривня знову почала міцніти: НБУ встановив новий курс

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 21 жовтня

Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер 21 жовтня:

20.10 21.10 зміна 1 долар США 26,27 грн 26,21 грн -0,06 1 євро 30,61 грн 30,48 грн -0,13

У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 20 жовтня, долар впав у ціні на 6 копійок, а євро – на 13 копійок. Подешевшав на декілька копійок і польський злотий, іноземна валюта коштує 6,65 грн.

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Що буде з курсом восени?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що цієї осені курс затримається на рівні 27,5 грн/дол. та трошки зросте до кінця цього року.

Думку про те, що сильної девальвації гривні не буде, поділяє і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. За словами експерта, для сильного ослаблення національної валюти немає відповідних факторів.

А керівник відділу аналітики групи компаній Forex club Андрій Шевчишин нагадує, що гарну підтримку гривні забезпечує великий транш допомоги від МВФ.

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Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде з курсом долара вже наступного, 2022 року.