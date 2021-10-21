Гривня снова начала крепнуть: НБУ установил новый курс

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 октября

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг 21 октября:

20.10 21.10 изменение 1 доллар США 26,27 грн 26,21 грн -0,06 1 евро 30,61 грн 30,48 грн -0,13

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 20 октября, доллар упал в цене на 6 копеек, а евро – на 13 копеек. Подешевел на несколько копеек и польский злотый, иностранная валюта стоит 6,65 грн.

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Что будет с курсом осенью?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что этой осенью курс задержится на уровне 27,5 грн/долл. и немножко вырастет к концу этого года.

Мнение о том, что сильной девальвации гривни не будет, разделяет и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По словам эксперта, для сильного ослабления национальной валюты нет соответствующих факторов.

А руководитель отдела аналитики группы компаний Forex club Андрей Шевчишин напоминает, что хорошую поддержку гривне обеспечивает большой транш помощи от МВФ.

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Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что будет с курсом доллара уже в следующем, 2022 году