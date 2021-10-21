Гривня снова начала крепнуть: НБУ установил новый курс

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг 21 октября:
|20.10
|21.10
|изменение
|1 доллар США
|26,27 грн
|26,21 грн
|-0,06
|1 евро
|30,61 грн
|30,48 грн
|-0,13
По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 20 октября, доллар упал в цене на 6 копеек, а евро – на 13 копеек. Подешевел на несколько копеек и польский злотый, иностранная валюта стоит 6,65 грн.
Что будет с курсом осенью?
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что этой осенью курс задержится на уровне 27,5 грн/долл. и немножко вырастет к концу этого года.
Далее по теме
Мнение о том, что сильной девальвации гривни не будет, разделяет и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По словам эксперта, для сильного ослабления национальной валюты нет соответствующих факторов.
А руководитель отдела аналитики группы компаний Forex club Андрей Шевчишин напоминает, что хорошую поддержку гривне обеспечивает большой транш помощи от МВФ.
Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что будет с курсом доллара уже в следующем, 2022 году