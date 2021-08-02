Боржник за кілька хвилин. Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами

Monobank може скасувати кредитний ліміт. Колаж: "Сьогодні"
Клієнтка Monobank поскаржилася на ситуацію, яка виникла у неї з кредитним лімітом.
Як написала дівчина в своєму відгуку на порталі "Мінфін", за кілька хвилин з людини з кредитним лімітом вона перетворилася в боржника.
За її словами, Monobank надав їй кредитний ліміт на суму 10 тисяч гривень і вона почала користуватися грошима. Через кілька тижнів ліміт закрили і зняли пільговий період.
Після того, як дівчина відкрила карту в іншому банку і зареєструвала ФОП, Monobank знову відкрив їй кредитний ліміт, але заблокував картку.
Що відповіли в Monobank:
- рішення про надання ліміту ухвалює система;
- скорингова система може провести зниження на підставі 1000 факторів;
- рішення може бути переглянуте банком в таких випадках: якщо активно користувалися особистими коштами, погасили заборгованість, відсутні прострочення.
Раніше ми писали про те, що Monobank змінив тарифи за вихідними SWIFT-платежів, а також дозволив ФОПам поповнювати рахунок через термінали і каси банків.
Також повідомлялося, що в Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Вона була узаконена в квітні, а на її впровадження давалося три місяці. Таким чином передбачається швидко стягувати борги з аліментів, по кредитах, штрафи за порушення ПДР та інші.
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