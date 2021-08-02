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Боржник за кілька хвилин. Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами

2 серпня 2021 8:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як розповіла клієнтка банку, їй на карту зайшли гроші і заблокувалися, але про це ніхто не попередив

Monobank може скасувати кредитний ліміт. Колаж: "Сьогодні"

Monobank може скасувати кредитний ліміт. Колаж: "Сьогодні"

Клієнтка Monobank поскаржилася на ситуацію, яка виникла у неї з кредитним лімітом.

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Як написала дівчина в своєму відгуку на порталі "Мінфін", за кілька хвилин з людини з кредитним лімітом вона перетворилася в боржника.

За її словами, Monobank надав їй кредитний ліміт на суму 10 тисяч гривень і вона почала користуватися грошима. Через кілька тижнів ліміт закрили і зняли пільговий період.

Після того, як дівчина відкрила карту в іншому банку і зареєструвала ФОП, Monobank знову відкрив їй кредитний ліміт, але заблокував картку.

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Що відповіли в Monobank:

  • рішення про надання ліміту ухвалює система;
  • скорингова система може провести зниження на підставі 1000 факторів;
  • рішення може бути переглянуте банком в таких випадках: якщо активно користувалися особистими коштами, погасили заборгованість, відсутні прострочення.
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Раніше ми писали про те, що Monobank змінив тарифи за вихідними SWIFT-платежів, а також дозволив ФОПам поповнювати рахунок через термінали і каси банків.

Також повідомлялося, що в Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Вона була узаконена в квітні, а на її впровадження давалося три місяці. Таким чином передбачається швидко стягувати борги з аліментів, по кредитах, штрафи за порушення ПДР та інші.

А про недавній технічний збій в ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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