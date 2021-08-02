Должник за несколько минут. Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитами

Как рассказала клиентка банка, ей на карту зашли деньги и заблокировались, но об этом никто не предупредил

Monobank может отменить кредитный лимит. Коллаж: "Сегодня"

Клиентка Monobank пожаловалась на ситуацию, которая возникла у нее с кредитным лимитом.

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Как написала девушка в своем отзыве на портале "Минфин", за несколько минут из человека с кредитным лимитом она превратилась в должника.

По ее словам, Monobank предоставил ей кредитный лимит на сумму 10 тысяч гривень и она начала пользоваться деньгами. Спустя несколько недель лимит закрыли и сняли льготный период.

После того, как девушка открыла карту в другом банке и зарегистрировала ФОП, Monobank снова открыл ей кредитный лимит, но заблокировал карту.

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Что ответили в Monobank:

решение о предоставлении лимита принимает система;

скоринговая система может провести понижение на основании 1000 факторов;

решение может быть пересмотрено банком в таких случаях: если активно пользовались личными средствами, погасили задолженность, отсутствуют просрочки.

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Ранее мы писали о том, что Monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам, а также разрешил ФОПам пополнять счет через терминалы и кассы банков.

Также сообщалось, что в Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег. Она была узаконена в апреле, а на ее внедрение давалось три месяца. Таким образом предполагается быстро взыскивать долги по алиментам, по кредитам, штрафы за нарушение ПДД и другие.

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