Долар пішов на розворот: чому Нацбанк "спалює" валютні резерви

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 18 лютого

Курс долара 18 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на пʼятницю, 18 лютого:

17.02 18.02 Зміна 1 долар США 28,09 грн 28,30 грн +0,21 1 євро 31,93 грн 32,19 грн +0,26

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 17 лютого, курс долара зріс на 21 копійку, а євро – на 26 копійок.

Реклама

Що буде з курсом далі?

У коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов зазначив, що настрої учасників ринку зараз залежать виключно від військово-політичної обстановки на кордоні між РФ і Україною.

Нацбанк "спалює" валютні резерви на підтримку курсу гривні: за попередніми даними, на ці цілі вже витрачено майже 2 млрд доларів США.

Реклама

"Девальвація української національної валюти може призвести до зростання споживчої інфляції, що негативно позначиться на платоспроможності населення і темпах зростання економіки", — розповів експерт.

Також Гойлов нагадав, що у вівторок, 15 лютого, відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Попит з усіх 6-ти випусків у гривнях був лише на два види паперів – з термінами погашення в 6 і 12 місяців.

До держбюджету було залучено 66,48 млн грн, а це черговий антирекорд за останні кілька років. Нерезиденти з початку року скоротили свої портфелі в ОВДП на 14,73 млрд грн – до 77,92 млрд, що, власне, продовжує чинити додатковий тиск на курс гривні.

Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується", а також писали, скільки українцеві потрібно грошей на перший час в іншій країні.