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Долар пішов на розворот: чому Нацбанк "спалює" валютні резерви

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 17:41
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 18 лютого
Курс долара 18 лютого
Курс долара 18 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на пʼятницю, 18 лютого:

17.0218.02Зміна
1 долар США28,09 грн 28,30 грн +0,21
1 євро31,93 грн 32,19 грн +0,26

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 17 лютого, курс долара зріс на 21 копійку, а євро – на 26 копійок.

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Що буде з курсом далі?

У коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов зазначив, що настрої учасників ринку зараз залежать виключно від військово-політичної обстановки на кордоні між РФ і Україною.

Нацбанк "спалює" валютні резерви на підтримку курсу гривні: за попередніми даними, на ці цілі вже витрачено майже 2 млрд доларів США.

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"Девальвація української національної валюти може призвести до зростання споживчої інфляції, що негативно позначиться на платоспроможності населення і темпах зростання економіки", — розповів експерт.

Також Гойлов нагадав, що у вівторок, 15 лютого, відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Попит з усіх 6-ти випусків у гривнях був лише на два види паперів – з термінами погашення в 6 і 12 місяців.

До держбюджету було залучено 66,48 млн грн, а це черговий антирекорд за останні кілька років. Нерезиденти з початку року скоротили свої портфелі в ОВДП на 14,73 млрд грн – до 77,92 млрд, що, власне, продовжує чинити додатковий тиск на курс гривні.

Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується", а також писали, скільки українцеві потрібно грошей на перший час в іншій країні.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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