Долар пішов на розворот: чому Нацбанк "спалює" валютні резерви

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на пʼятницю, 18 лютого:
|17.02
|18.02
|Зміна
|1 долар США
|28,09 грн
|28,30 грн
|+0,21
|1 євро
|31,93 грн
|32,19 грн
|+0,26
Порівняно з курсом НБУ на четвер, 17 лютого, курс долара зріс на 21 копійку, а євро – на 26 копійок.
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Що буде з курсом далі?
У коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов зазначив, що настрої учасників ринку зараз залежать виключно від військово-політичної обстановки на кордоні між РФ і Україною.
Нацбанк "спалює" валютні резерви на підтримку курсу гривні: за попередніми даними, на ці цілі вже витрачено майже 2 млрд доларів США.
"Девальвація української національної валюти може призвести до зростання споживчої інфляції, що негативно позначиться на платоспроможності населення і темпах зростання економіки", — розповів експерт.
Також Гойлов нагадав, що у вівторок, 15 лютого, відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Попит з усіх 6-ти випусків у гривнях був лише на два види паперів – з термінами погашення в 6 і 12 місяців.
До держбюджету було залучено 66,48 млн грн, а це черговий антирекорд за останні кілька років. Нерезиденти з початку року скоротили свої портфелі в ОВДП на 14,73 млрд грн – до 77,92 млрд, що, власне, продовжує чинити додатковий тиск на курс гривні.
Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується", а також писали, скільки українцеві потрібно грошей на перший час в іншій країні.