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Долар і євро вийшли з піке – офіційний курс

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
11 серпня, 16:24
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Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 12 серпня
Долар знову кинувся догори
Долар знову кинувся догори / Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 12 серпня:

11.0812.08Зміна
1 долар США26,76 грн26,80 грн + 0,04
1 євро31,36 грн31,41 грн + 0,05
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Курс долара в порівнянні зі значеннями 11 серпня виріс на чотири копійки – рівно на ту ж суму він знижувався в попередній банківський день. Це перше подорожчання долара за останні чотири дні, протягом яких спостерігалося сильне зниження курсу.

Проте, за тиждень – з 5 по 12 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на 11 копійок. Експерти вважають, що ситуацію на валютному ринку зараз формує Нацбанк.

Курс євро підвищився на п'ять копійок після різкого зниження на 17 копійок на вдень раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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