У Фінляндії поменшає товарів з РФ – який важливий продукт заборонили імпортувати

Продукцію з РФ не пропускатимуть в жодній тарі по всіх фізичних сухопутних маршрутах

Фінляндія ввела заборону на бензин з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Влада Фінляндії заборонила ввозити в країну російський бензин – у каністрах, банках, пляшках або будь-якій іншій тарі.

Відповідну інформацію опублікували на сайті фінської митної служби.

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У зв’язку із запровадженими санкціями Євросоюзу, ввозити паливо з Росії на територію країни можна лише в паливному баку автомобіля. У такий спосіб, росіяни не зможуть ввозити каністри з бензином в країну, а жителям Ленінградської, Мурманської областей або Карелії не вдасться нажитися на продажі дешевого пального.

"Паливний туризм" не вдасться

Донедавна без мита в Фінляндію дозволяли ввозити до 10 літрів палива в каністрі, з умовою, що його тип збігається з тим, що в бензобаку. Проте в травні вартість автомобільного палива в країні зросла: в середньому, літр бензину коштує 2,55 євро (79,41 грн), дизелю – 2,39 євро (74,42 грн), а СПГ – 1,99 євро (61,97 грн).

Фіни також планують посилити прикордонний контроль, з огляду на активність російських військ в Україні та плани вступити в НАТО. Уздовж всього кордону з РФ хочуть збудувати захисні бар’єри.

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Естонія відмовилась від імпорту з РФ

В Естонії підтримали санкції Євросоюзу та вже підготували відповідні зміни всередині країни. Вони передбачають, що з 10 липня не купуватимуть товарів, виготовлених чи експортованих з Росії.

Перелік досить великий, і має на меті знизити прибутки агресора, які той скеровує на війну в Україні. Серед головних заборон – ввезення в країну російського алкоголю з вмістом спирту до 80% – це пиво, вино, горілка, віскі та інші напої.

До списку потрапила також деревина і вироби з неї, меблі, ікра та її замінники, раки, етиловий спирт, різноманітні хімікати, двигуни, пасажирські судна, срібло та багато іншого.

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Обмеження стосуються не лише підприємців, а й звичайних пасажирів, які везуть до 10 літрів пива чи 125 грамів ікри з Росії. Вперше за порушення передбачене попередження, але за повторення ситуації можуть притягнути до відповідальності в суді, і таку людину не пропустять через кордон. Не дозволяється також вивозити з Естонії в РФ предмети розкоші, наприклад, техніку вартістю від 750 євро.

"Сьогодні" раніше розповідали, як у РФ знову наживатимуться на росіянах, та писали про головні шахрайські схеми з пальним в Україні, яких варто остерігатись водіям.