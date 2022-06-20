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Одна з країн ЄС відмовилась від імпорту з Росії – що перестануть купувати зовсім скоро

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 17:05
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Чимало товарів з Росії більше не потрапить на полиці супермаркетів в одній з європейських країн
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Європейці не хочуть фінансово підтримувати війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із 10 липня в Естонії запровадять заборону на товари, виготовлені в РФ чи які експортують з Росії.

Як повідомили на сайті Податково-митного департаменту Естонії, у такий спосіб мають знизити дохід агресора від продажу товарів, адже кошти РФ спрямовує на війну в Україні.

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Одна з головних заборон стосується російського алкоголю з вмістом спирту до 80% – це пиво, вино, горілка, віскі, лікер та більшість інших алкогольних напоїв. У переліку також деревина та вироби з неї, деревне вугілля, меблі, добрива, пневматичні шини.

Серед іншого – раки в будь-якому вигляді, ікра та її замінники, денатурований етиловий спирт, відходи виробництва крохмалю, цукру та іншої сировини, різні види цементу, хімікати, різні види скла, пляшок, скловолокно, срібло, алюмінієві плити, двигуни, пасажирські судна, буксири та ін.

Як пояснив очільник естонської митниці Еерік Хелдна, обмеження стосуються не лише підприємців, а й звичайних пасажирів. Якщо когось спіймають на порушенні, доведеться відповідати перед законом. Вперше людину, ймовірно, відпустять з попередженням, але при повторних ситуаціях справа може дійти до суду. Обмеження стосуються навіть 10 літрів пива чи 125 грамів ікри з РФ.

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"Діють обмеження і на експорт до Росії. Спроба переміщення в РФ побутової електроніки вартістю понад 750 євро приречена на провал і особу розвернуть на кордоні", – додав Хелдна.

"Аерофлот" без найціннішого

Поки європейці запроваджують зміни без російських товарів, у РФ дефіцит та санкції відбиваються навіть на великих компаніях. В "Аерофлоті" почали рахувати кожен рулон туалетного паперу та паперових хустинок і рушників.

На початку червня запровадили "експеримент" – бортпровідники мають рахувати туалетний папір на рейсах до Туреччини. Пасажири, що летять до Анталії чи Стамбулу, до останнього користуватимуться одним рулоном. А якщо будуть залишки, їх дбайливо опечатають, порахують та повернуть в аеропорту з відповідними документами.

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Примітно, що раніше таких обмежень в російській компанії не було. Після отримання продукції бортпровідники слідкували лише за тим, щоб її було достатньо.

"Сьогодні" раніше розповідали, що ПриватБанк раптово заблокував пенсійну картку клієнтки, а також писали, скільки коштує розмитнення "євроблях" в Україні без акцизу та мита і з ним.

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