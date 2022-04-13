Втратити роботу буде ще легше: які нові причини для звільнення можуть з'явитися в Україні

Розповідаємо, які нові причини для звільнення в Україні пропонують депутати законопроєктом №7251

Трудові відносини в Україні можуть змінитися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські народні депутати зареєстрували законопроєкт №7251, у якому пропонують змінити законодавство щодо трудових відносин. Зокрема, вони пропонують розширити перелік причин для звільнення працівників.

"Сьогодні" розкажуть, які саме причини для звільнення пропонують у документі.

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Що може змінитися

Отже, автори законопроєкту пишуть, що основна його мета – врегулювати відносини між робітниками та роботодавцями під час війни. Змін пропонують багато, одна з них передбачає, що під час воєнного чи надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин можуть вестися в електронній формі.

Крім того, перелік причин для звільнення пропонують розширити. Перша з нових підстав – неможливість забезпечувати працівникові умови праці під час війни.

"У зв'язку з активними бойовими діями на території України та знищенням майна підприємств, установ, організацій, подальше ведення їх діяльності часто стає неможливим. Законопроєктом пропонується запровадження додаткової підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура звільнення таких працівників", – йдеться у законопроєкті.

Друга підстава для звільнення, яку пропонують, – відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

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Третя причина – у зв'язку зі смертю фізичної особи-роботодавця або фізичної особи-працівника.

Що кажуть експерти

Партнер юркомпанії ExpatPro Тетяна Ященко прокоментувала такі зміни виданню UBR як закриття прогалин у законодавстві. А, наприклад, норма про звільнення через відсутність працівника на роботі та інформацію про причини такої відсутності більше чотирьох місяців взагалі недоречна.

"На мою думку, дещо недоречна і напівмертва норма насправді. Навіщо чекати 4 місяці, щоб звільнити працівника, якщо є положення про звільнення працівника у зв'язку з прогулом? Так, документування звільнення працівника на підставі прогулу досить складне завдання, але навряд чи багато роботодавців чекатимуть 4 місяці, коли в табелі відображатимуться нулі і нарахування заробітної плати не буде", – зазначила Ященко.

Грошова допомога по безробіттю під час війни в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

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Розмір допомоги визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина перебувала на обліку, чи військова частина, де людина проходила службу.

Таку допомогу виплачують не рідше ніж двічі на місяць. Також можливий варіант 1 виплати на місяць, якщо на це згоден безробітній.

Хто має право на отримання статусу безробітного, та як подати заявку, читайте в матеріалі.

Ми також писали, що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану, і хто в Україні може користуватися пільговими умовами кредитування.